Tyrkiets centralbank løfter renten mere end ventet - lira vender rundt

Den tyrkiske centralbank har torsdag overrasket markedet med en højere end ventet rentestigning, da banken løfter sin ledende rente til 24,00 pct. fra tidligere 17,75 pct.Ifølge de estimater, Bloomberg News havde indsamlet op til rentemeddelelsen, var der blot ventet en rentestigning til 21,00 pct. Efter rentemeddelelsen bliver den tyrkiske lira styrket over for dollar, efter at den op til meddelelsen lå svækket over for den amerikanske valuta.Der skal nu 6,1735 lira til et købe en dollar mod omkring 6,45 lira inden meddelelsen./ritzau/FINANS