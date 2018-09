Den tyrkiske lira bliver torsdag middag svækket, efter at landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, opfordrer til at gøre noget ved Tyrkiets høje renteniveau.



I en tale i Ankara siger han ifølge Bloomberg News, at inflationen i landet er et resultat af en forfejlet politik fra centralbankens side.



Centralbanken holder rentemøde torsdag. Stod det til præsidenten, sænker centralbanken her renteniveauet, for netop renten er årsag til inflationen, siger Erdogan, der tilføjer, at hvis man siger det modsatte, så har man ikke styr på sagerne.



I andre dele af finansverdenen vil det udsagn formentlig blive anset som en utraditionel antagelse, da stigende låneomkostninger ofte vil resultere i mindre forbrug samt en dæmpet inflation.



Erdogan gav også centralbanken på puklen for gentagne gange at skyde forbi inflationsmålet.



- Jeg har aldrig set centralbanken ramme sit årlige inflationsmål, siger Erdogan i talen ifølge Bloomberg News.



Han tilføjer dog, at centralbanken er uafhængig og vil træffe sine egne beslutninger.



Den tyrkiske lira bliver efter udtalelsen svækket, så der nu skal 6,4448 lira til at købe en dollar. Onsdag ved dansk lukketid gik der 6,3447 lira per dollar.



Der skulle blot 3,7982 lira til at købe en dollar ved årets begyndelse. I slutningen af august sendte den stærke inflation i Tyrkiet valutaen helt ned til 6,8427 lira per dollar.



Det er ifølge Bloomberg ventet, at Tyrkiets centralbank hæver renten til 21 pct. fra 17,75 pct. på mødet torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS