Britisk centralbankchef fortsætter til slutningen af januar 2020

Mark Carney, der er chef for den britiske centralbank, fortsætter - på trods af andre meldinger - i sin stilling frem til slutningen af januar 2020.



Det siger Storbritanniens finansminister, Philip Hammond, tirsdag i parlamentet ifølge flere medier, skriver det svenske nyhedsbureau Direkt.



Her skal finansministeren have forklaret, at man efter diskussioner med Mark Carney om en forlængelse fik ham til at sige ja til at fortsætte.



"Jeg ved, at det under denne kritiske periode er vigtigt, at alle gør en indsats for et smidigt og fremgangsrigt brexit. Jeg er villig til at gøre, hvad jeg kan for at bidrage til både et fremgangsrigt brexit og en effektiv overlevering af jobbet i centralbanken," siger Mark Carney i et brev til finansministeren ifølge Direkt.



Så sent som i sidste uge citerede flere medier en talsperson fra den britiske regering for at sige, at Mark Carney fortsat havde intentioner om at forlade sit embede, når det stod til at udløbe i juni til næste år.



Flere medier skrev imidlertid også, at Mark Carney var i forhandlinger med det britiske finansministerium om at blive i rollen i længere tid, da der var bekymring for, at det ville blive svært at finde en ny centralbankchef midt i brexit-forhandlingerne.



/ritzau/FINANS