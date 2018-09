Relateret indhold Tilføj søgeagent ZEW

Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Sydbank

Renten på den toneangivende statsobligation - det tiårige papir - stiger 1 basispoint tirsdag morgen til 0,36 pct. Og dermed fortsætter stigningen fra mandag, hvor renten fik et skub op på 2 basispoint i forhold til fredag.



Stigningen i renten blev forklaret med en voksende optimisme, efter at investorerne fredag vekslede nervøsiteten på grund af den stærke jobrapport fra USA, der viste sig bedre end ventet af økonomerne. Og den optimisme fortsætter i de første handler.



Nøgletalskalenderen tirsdag er om ikke tom så mindre interessant. Klokken 11 offentliggøres det tyske ZEW-indeks, som investorerne dog vil holde øje, anfører Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.



ZEW-indekset tager en temperaturmåling på økonomien.



- Indekset har ligesom de fleste andre konjunkturindikatorer i eurozonen haft en nedadgående tendens i gennem 2018. ZEW-indekset stabiliserede sig dog i august, da Trump og Juncker blev enige om at skrinlægge told på europæiske biler, påpeger Mathias Rømer Sproegel.



Han venter dog et nogenlunde uændret indeks for september, hvilket næppe vil betyde større reaktioner på de finansielle markeder.



Tirsdag eftermiddag kommer der tal fra USA på NFIB-indekset, der tager temperaturen på stemningen blandt de mindre erhvervsdrivende i USA samt engroslagre i juli. Disse tal ventes ikke at rykke synderligt på renten.



/ritzau/FINANS