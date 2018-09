Skuffende nøgletal fra Tyskland står i kø

Relateret indhold Tilføj søgeagent Deutsche Bundesbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Deutsche Bundesbank

Tysklands eksport overraskede ved at falde i juli. Forventningen var ellers en lille stigning i eksporten.



Eksporten opgøres til et fald på 0,9 pct. mod en uændret udvikling måneden før. Til sammenligning havde analytikere ventet en stigning på 0,3 pct. ifølge Bloomberg News.



I samme periode steg importen med 2,8 pct., mens Tysklands handelsbalance skuffede med et overskud på 16,5 mia. euro. i juli.



Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet et overskud på 19,5 mia. euro.



Samtidig viste betalingsbalancen et overskud på 15,3 mia. euro i juli mod økonomernes prognose om et overskud på 20,0 mia. euro. I juni var betalingsbalanceoverskuddet på 26,2 mia. euro, hvilket var en revidering fra den tidligere udmelding om 26,6 mia. euro.



Skuffende industriproduktion



Den tyske industriproduktion faldt 1,1 pct. i juli i forhold til måneden før. Det viser tal fra den tyske centralbank.



Dermed udviklede industriproduktionen sig skuffende, idet der ifølge Bloomberg News var ventet en fremgang på 0,2 pct. i produktionen.



På årsbasis var der tale om en stigning på 1,1 pct. i juli, hvilket var ringere i forhold til den forventede fremgang på 2,6 pct. ifølge Bloombergs estimat.



Fabriksordrer langt under forventningerne



Onsdag kom det desuden frem, at fabriksordrer i Tyskland skuffede markant i juli med et fald på 0,9 pct. sammenlignet med juni.



Økonomerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet en stigning i ordrerne på 1,8 pct.



Også på årsbasis faldt fabriksordrerne med 0,9 pct. Her var der ventet en fremgang på 1,9 pct. blandt økonomerne.



For juni blev tallet på månedsbasis desuden revideret til et fald på 3,9 pct. fra tidligere opgjort 4,0 pct.