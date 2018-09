De amerikanske indkøbschefers syn på udviklingen i servicesektoren blev revideret lidt ned i den endelige opgørelse for august.



PMI Service-opgørelsen endte på indeks 54,8 i august. Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg hos økonomerne var der ventet et indeks på 55,2, som også var indeksniveauet i den foreløbige opgørelse.



Måneden før blev der rapporteret et PMI Service-indeks på 56,0.



Samtidig faldt det samlede PMI-tal for måneden til indeks 54,7 fra 56,2 måneden før. Den oprindelige måling viste 55,0.



/ritzau/FINANS