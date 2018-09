Svensk rentemelding svækker den svenske krone og sender renten ned

Opdateret 10:10 med seneste markedsreaktion og kommentar fra Nykredit - Den danske krone bliver styrket over for svenske kroner oven på meddelelsen om, at den svenske Riksbank holder den ledende rente uændret i minus 0,5 pct., men samtidig lægger op til, at der kan komme en rentestigning på 0,25 pct. (25 basispoint) til december eller februar.Tidligere havde Riksbanken signaleret, at en rentestigning kunne komme til oktober eller i december og med beskeden om, at en rentestigning nu kommer enten i december eller februar er en udsættelse, der sætter sig i markedet. Den svenske krone falder til 0,703 danske kroner. Det er et fald fra 0,7085 kroner."Dagens udmelding fra Riksbanken er altså umiddelbart godt nyt for de danskere, der ynder at tage til Sverige for at shoppe," siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.Den svenske krone svækkes også mod euro, hvor en euro nu koster 10,58 svenske kroner, hvilket er en svækkelse på 0,49 pct.Også de svenske renter falder. Renten på den svenske 10-årige statsobligation falder tre basispoint til en rente på 0,521 pct., mens renten på den 2-årige statsobligation falder 2 basispint til minus 0,502 pct.At den svenske Riksbank har udsat en rentestigning skyldes ifølge Tore Stramer, at den underliggende inflation fortsat udvikler sig svagt i Sverige."Dertil kan Riksbanken have et ønske om, at en renteforhøjelse ikke er sammenfaldende med de kaotiske politiske forhandlinger, der kan opstå efter det kommende valg til Rigsdagen nu her på søndag. Ender vi med et meget mudret valgresultatet, kan vi stå over for langstrakte politiske forhandlinger, der kan give anledning til øget usikkerhed og et svækkelsespres på den svenske krone," siger Tore Stramer.Nykredit vurderer, at det er urealistisk, at Riksbanken vælger at stramme pengepolitikken i en situation, hvor boligmarkedet er under pres."Prisniveauet på boligmarkedet er trods prisfaldet i 2017 fortsat højt og meget rentefølsomt. En højere rente vil give et nedadrettet pres på prisudviklingen og øge risikoen for, at negative følgevirkninger vil ramme resten af økonomien," siger Tore Stramer.