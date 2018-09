Det danske obligationsmarked er torsdag åbnet med et lille rentefald. Stærkt skuffende data for de tyske fabriksordrer har umiddelbart sendt investorerne i defensiven.Torsdag morgen er renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation startet 1 basispoint lavere i 0,33 pct. Den tyske ordreindgang faldt overraskende 0,9 pct. i juli sammenlignet med juni, mens økonomerne havde ventet en stigning på 1,8 pct. ifølge estimater fra Bloomberg News.Nu samles interessen omkring data fra USA senere på dagen, hvor forløberen for fredagens officielle arbejdsmarkedsrapport - ADP-jobrapporten - offentliggøres torsdag eftermiddag.Og ligeledes fra det amerikanske arbejdsmarked kommer den seneste opgørelse over nytilmeldte ledige.Herudover bliver der præsenteret de seneste amerikanske data for PMI Service og PMI Samlet, mens der også kommer seneste data for fabriksordrer og ordreindgang af varige goder.Endelig bliver torsdagens nøgletalsbuket rundet af med en opgørelse over ISM Service i august.- Investorerne forventer, at ISM-indekset for servicesektoren stiger i august. ISM-rapporten fra industrien overraskede i tirsdags ved at stige mere end ventet, og hvis servicesektoren gentager den succes, kan det måske give mindre rentestigninger i dag, vurderer makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar torsdag morgen.ISM-tallene offentliggøres klokken 16.00./ritzau/FINANS