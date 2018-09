De tyske fabriksordrer faldt overraskende med 0,9 pct. i juli sammenlignet med juni.



Økonomerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet en stigning i ordrerne på 1,8 pct.



Også på årsbasis faldt fabriksordrerne med 0,9 pct. Her var der ventet en fremgang på 1,9 pct. blandt økonomerne.



For juni blev tallet på månedsbasis desuden revideret til et fald på 3,9 pct. fra tidligere opgjort 4,0 pct.



/ritzau/FINANS