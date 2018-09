Den amerikanske handelsbalance viste i juli et underskud, der var en spids mindre end ventet.



Underskuddet var på 50,1 mia. dollar, fremgår det af tal fra U.S. Census Bureau. En række økonomer, adspurgt af Bloomberg News, havde ventet et underskud på 50,2 mia. dollar. Måneden før var der tale om et handelsunderskud på 45,7 mia. dollar mod den tidligere opgørelse på 46,3 mia. dollar.



Den amerikanske handelsbalance har ikke været i plus siden 1975.



/ritzau/FINANS