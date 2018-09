Mærsk: Væksten i globale containermængder køler af

Relateret indhold Tilføj søgeagent Alphaliner

Der er fortsat flere containere i omløb i verdens største containerhavne, men væksten i mængderne er aftaget og var i andet kvartal på det laveste niveau siden 2016.



Det skriver analysehuset Alphaliner i sit ugentlige nyhedsbrev på baggrund af en analyse af 200 større havne.



I andet kvartal voksede de globale containervolumener ifølge undersøgelsen med 4,7 pct., og der var fortsat positiv vækst på tværs af alle regioner - med undtagelse af Mellemøsten, hvor mængderne faldt med 1,4 pct.



Her spiller den amerikanske genindførsel af sanktioner mod Iran en stor rolle, idet de betød et fald på 18 pct. i containermængderne i de iranske havne. Også i Dubai var der dog tilbagegang.



Kigger man til Hongkong og Kina var væksten i containervolumenerne den laveste siden 2016 med en fremgang på 4,3 pct. i andet kvartal efter en fremgang på 6,7 pct. i første kvartal og 9,4 pct. hele sidste år.



Set over hele året venter Alphaliner, at væksten i containermængderne vil nå 4,6 pct. - et fald fra 5,6 pct. i første halvår samlet set.



Det peger altså på, at volumenvæksten vil falde yderligere i andet halvår, hvor der er flere usikkerheder, der spøger ifølge Alphaliner. Blandt andet er den igangværende toldstrid mellem USA og Kina også en faktor, der kan spille ind.



/ritzau/FINANS