De amerikanske indkøbschefer inden for industriens tillidsindeks, Markit US Manufacturing PMI, steg en smule i den endelige opgørelse for august.



Indekset landede således på 54,7. Til sammenligning havde økonomerne ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg ventet et indeks på 54,5 - præcis som det senest rapporterede indeks på 54,5.



I juli landede opgørelsen på 55,3. August var samtidig fjerde måned i streg med fald i indekset.



Et tal over 50 betyder, at der er relativt flere virksomheder, der har meldt om et bedre forretningsklima, end virksomheder som har meldt om et forværret forretningsklima.



