Tyrkiets centralbank presset af tårnhøj inflation

En inflation på næsten 18 pct. lægger pres på den tyrkiske centralbank i forhold til at hæve renten. Investorer og analytikere stiller dog spørgsmålstegn ved, om centralbanken vil trodse præsident Recep Tayyip Erdogans krav om, at billig likviditet skal fortsætte med at flyde gennem den tyrkiske økonomi.Det skriver The Wall Street Journal.Den tyrkiske inflation var i august på 17,9 pct. sammenlignet med 15,9 pct. i juli måned. Det skyldes blandt andet høje transport- og energiomkostninger, der er blevet påvirket af en noget svagere lira. Ifølge centralbanken vil banken gøre, hvad der er nødvendigt og tilpasse valutaen. Kommentaren gav et kortvarig skub til den tyrkiske lira, selv om om liraen stadig er 1,6 pct. svagere end fredag.Økonomer mener, at centralbanken sandsynligvis vil blive presset af regeringen for at begrænse styrkelsen af valutaen."Ifølge vores mening burde centralbanken overraske markedet ved at øge liraen med 10 pct. Imidlertid er der dog altid en stor forskel på, hvad centralbanken burde gøre, og hvad den er i stand til at gøre på grund af den opfattede utilfredshed for højere renter fra fremtrædende tyrkiske embedsmænd," siger Piotr Matys, der er økonom hos Robobank, til The Wall Street Journal.Tyrkiets finansminister, Berat Albayrak, siger, at regeringens førsteprioritet er at bekæmpe inflationen, og at centralbanken selvstændigt kan definere pengepolitikken.Selv om en rentestigning er den mest brugte metode til at bekæmpe inflation og støtte den nationale valuta, har Tyrkiet forsøgt at undgå den. Liraen er faldet med mere end 40 pct. i år./ritzau/FINANS