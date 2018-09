Talsperson: Britisk centralbankchef går af i 2019

På trods af rygter om en forlængelse kommer den britiske centralbankchef, Mark Carney, til at forlade sin post i 2019, fortæller en talsperson for den britiske regering ifølge Bloomberg News.



- Centralbankchefen har sagt, at han har til hensigt at forlade sin post i 2019. Det er stadig planen, siger talsperson James Slack.



Adspurgt om regeringen ville ønske, at Mark Carney i stedet fortsætter, svarer James Slack, at "premierministeren (Theresa May, red.) mener, at centralbankchefen har gjort et godt stykke arbejde".



BBC havde tidligere mandag rapporteret, at Mark Carney var i forhandlinger med det britiske finansministerium om at blive i rollen i længere tid end til hans ellers planlagte afgang til juni næste år, da der var bekymring for, at det ville blive svært at finde en ny centralbankchef midt i brexit-forhandlingerne.



Også Financial Times havde før mandagens besked fra den britiske regering skrevet, at Mark Carney ville være åben over for at forlænge sin periode som centralbankchef.



En talsperson fra den britiske centralbank har ifølge Bloomberg News nægtet at kommentere historien. Tirsdag vil hovedpersonen selv formentlig blive spurgt ind til sagen, når han skal holde en tale i London.



/ritzau/FINANS