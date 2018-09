Valuta: Rentemøde og handelssnak holder dollar oppe

Euro ligger mandag morgen svækket over for dollar, mens markederne fortsat kigger mod forhandlinger om handelsaftaler med USA. Særligt den udestående aftale med Canada tager fokus.



Euro koster mandag morgen 1,1603 dollar mod 1,1635 dollar fredag klokken 17.



"Det er ganske svært for markedet at have høje forventninger til forhandlingerne med Kina, hvis forhandlingerne med Canada, som var forventet nemme, ikke går godt," siger Yukio Ishizuki, senior valutastrateg ved Daiwa Securities, til Reuters.



"USA indtager en kompromisløs position i forhandlingerne, mens Canada heller ikke vil være nemme at blive enige med," fortsætter han.



Den styrkede dollar skal dog også ses i lyset af, at rentemødet i den amerikanske centralbank rykker nærmere, og forventningen i markedet er en rentestigning, skriver Bloomberg News.



USA's præsident, Donald Trump, udtalte lørdag, at der ikke var grund til at beholde Canada i en nordamerikansk handelsaftale, sådan som det hidtil har været tilfældet med Nafta-aftalen. USA og Mexico, den tredje part i Nafta, er allerede blevet enige om rammerne for en ny handelsaftale.



Inden da havde Trump i et interview med Bloomberg News truet med at trække sig fra den internationale handelsorganisation, WTO.



I krydset mellem dollar og yen er der stort set stilstand. Dollar koster 110,90 yen mandag morgen mod 110,88 yen fredag eftermiddag.



Pundet er samtidig svækket en anelse, efter den britiske premierminister, Theresa May, har afvist en ny afstemning om briternes medlemskab af EU.



Den britiske valuta er mandag morgen svækket til 0,8974 pence per euro fra 0,8950 pence per euro fredag klokken 17.



