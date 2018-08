Valuta: Euro presset af Trump men lidt styrket for ugen

Euro ligger fredag eftermiddag en smule svækket mod dollar, men kan dog notere en marginal fremgang set over hele ugen.



Det er i øvrigt tredje uge med avancement for den fælleseuropæiske valuta, som fredag eftermiddag koster 1,1630 dollar mod 1,1660 dollar torsdag kl. 17.



De seneste tre uger er euro blevet styrket fra niveauet 1,1410 dollar, men en skrappere tone fra den amerikanske præsident, Donald Trump, i handelsforhandlingerne med EU kan spænde ben for yderligere stigninger.



"Handlere af euro bør frygte, at Trump vil indtage en hårdere kurs over for EU i fremtiden. Det øger usikkerheden for økonomien og prognoseusikkerheden for Den Europæiske Centralbank, så udsigterne for euro forværres noget igen," forudser valutaanalytiker Esther Reichelt fra Commerzbank over for Reuters.



Trump reagerede torsdag afvisende over for EU's handelskommissær Cecilia Malmströms tanker om, at både USA og EU skal sænke deres toldafgifter på biler til nul.



"Det er ikke godt nok. Deres forbrugervaner er at købe deres biler, ikke at købe vores," sagde præsidenten til Bloomberg News torsdag og sammenlignede i øvrigt EU med Kina i handelsstridighederne.



"EU er næsten lige så slem som Kina, bare mindre," sagde præsidenten.



Euro reagerede fredag formiddag afdæmpet på inflationstal fra eurozonen, hvor prisstigningstakten blev opgjort til 2,0 pct. på årsbasis i august. Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet en uændret opgørelse på 2,1 pct. som måneden før.



Kerneinflationen er dog langt lavere på 1,0 pct. - hvor ECB har et mål om en inflation på under, men tæt på 2 pct.



/ritzau/FINANS