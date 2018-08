Vingeskudte vismænd udskyder rapport efter masseopsigelser

De økonomiske vismænd udskyder nu højst usædvanligt den kommende vismandsrapport, der ellers var planlagt til den 9. oktober.



Det fremgår af en pressemeddelelse.



Rapporten bliver foreløbig udskudt med to måneder til 4. december, og vismændene lægger ikke skjul på, at det er udflytningen fra København til Horsens, der træder i kraft fra nytår, som giver store problemer.



"Baggrunden for udskydelsen er de direkte og indirekte følger af udflytningen af De Økonomiske Råds sekretariat til Horsens," skriver de i pressemeddelelsen.



Ifølge Børsens oplysninger er vismændene hårdt presset af en byge af opsigelser, der kommer efter regeringens beslutning om at flytte vismandsinstitutionen til Horsens.



Ifølge Børsens oplysninger har mellem 10 og 15 ud af de ialt omkring 35 medarbejdere sagt op allerede. Så mellem en tredjedel og halvdelen af vismandsinstutionen mangler på nuværende tidspunkt.