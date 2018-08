Danmark: Afdæmpet vækst i andet kvartal

Relateret indhold Artikler

Den danske økonomi voksede med 0,2 pct. i andet kvartal af 2018.



Det viser en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik.



Udviklingen var svagere end ventet af økonomerne, som havde regnet med en fremgang på 0,3 pct. ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg News. Der er dog tale om en lille afvigelse i et kvartal, der ikke er som de fleste.



- Væksten fra første til andet kvartal kan være vanskelig at fortolke på grund af påske og andre uregelmæssige forhold. Udviklingen afspejles derfor tydeligere ved at vurdere væksten samlet for første halvår 2018 i forhold til andet halvår 2017 (halvårsvækst). I denne periode er BNP vokset med 0,9 pct, skriver Danmarks Statistik.



Sammenlignet med andet kvartal sidste år steg det danske BNP med 0,6 pct.



Usikkerheden på BNP-væksten opgøres til +/- 0,5 pct., oplyser Danmarks Statistik.



/ritzau/FINANS