Danmark producerer nu mindre olie end vi bruger

Genopbygningen af Tyra-feltet er blandt årsagerne til, at Danmark i 2018 og årene frem bliver nettoimportør af olie.



Energistyrelsen har i sin opdaterede prognose nedskrevet den fremtidige olieproduktion med 8 pct. i forhold til sidste års prognose, men også forventningen om udsatte idriftsættelsestidspunkter for flere felter og fund spiller ind.



Samtidig vil genopbygningen af Tyra-feltet, som er plaget af en usikker og synkende havbund efter flere årtiers gasproduktion, også betyde et fald i olieproduktionen i 2020 og 2021.



Reserver og betingede ressourcer udgjorde 1. januar 2018 samlet 139 mio. kubikmeter olie svarende til 18 års olieforbrug, skriver Energistyrelsen.



Danmark har været nettoeksportør af olie og gas siden 1993, og Energistyrelsen regner med, at Danmark - fraregnet enkelte år - fortsat kan være nettoeksportør af gas frem til omkring 2035.



