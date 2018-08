Danmark: Regeringen sænker vækstskøn en anelse

Relateret indhold Artikler

Regeringen har sænket forventningerne til væksten herhjemme i 2018 med 0,1 pct.point. Samtidig har udsigterne for væksten næste år fået et tilsvarende nøk opad.



Det fremgår af Økonomisk Redegørelse for august fra Finansministeriet.



For 2018 regner den danske regering derfor med en vækst i BNP på 1,8 pct. mod forventningen i maj på 1,9 pct. Buddet for 2019 lyder derimod nu på 1,8 pct. mod tidligere 1,7 pct. Sidste år voksede den danske økonomi med 2,3 pct.



Den nye prognose viser også, at beskæftigelsen ses vokse med 46.000 i 2018 mod tidligere 41.000, og der er sket et lille løft på samme konto for 2019 fra 27.000 til 30.000.



Der er desuden sket en mærkbar forandring i forventningerne til erhvervsinvesteringerne. For begge år. I 2018 ses de stige med 8,5 pct. mod tidligere ventede 4,9 pct. Til sammenligning var væksten i investeringerne i erhvervslivet på 6,8 pct. i 2017. For 2019 lyder spådommen på 2,2 pct. - ned fra 5,0 pct i maj.



Desuden har finansministeriet sænket sine forventninger til statens finansieringsbehov for i år med 17 mia. kr. til 107 mia. kr. sammenlignet med maj-redegørelsen, hvor buddet var på 124 mia. kr. Det skyldes "dels forbedrede offentlige finanser og dels en forskydning af konverteringen af en andel af de almene boligobligationer til 2019."



/ritzau/FINANS