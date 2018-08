Regeringen skruer ned for forventninger til væksten i 2018 - men skruer lidt op for 2019

Opdateret kl. 21:00 - Væksten i dansk økonomi bliver ikke helt så prangende i 2018 som regeringen tidligere havde forventet. I 2018 forventes, der en samlet vækst på 1,8 pct. mod et tidligere skøn på en vækst i BNP på 1,9 pct. I 2019 ventes en vækst på 1,8 pct. mod et tidligere skøn på 1,7 pct.



Det erfarer Børsen på baggrund af oplysninger fra Økonomisk Redegørelse August 2018, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA) offentliggør i morgen kl. 13:30.



De seneste nøgletal for dansk eksport har været overraskende skuffende, og det afspejler sig i regeringens prognose for eksportvæksten i 2018, der ventes at lande i 2,5 pct. mod et tidligere skøn på 3 pct.



Den udvikling skal ses i forhold til en fremgang i eksporten på 4,4 pct. i 2017.



Noget andet interessant, der fremgår af Økonomisk Redegørelse August 2019, er niveauet for det offentlige forbrug. Her fremgår det, at forventningerne til væksten i det offentlige forbrug næste år er blevet justeret op til 0,4 pct., hvilket er højere end regeringens eget pejlemærke.



Godt nyt for beskæftigelsen



Til gengæld er der godt nyt for beskæftigelsen, hvor det fremgår at beskæftigelsen vil stige med 46.000 personer i 2018, hvor det tidligere skøn lå på 41.000. I 2019 ventes det, at beskæftigelsen stiger med 30.000 personer mod et skøn på 27.000 personer i prognosen fra maj 2018.



Regeringen forventer at langt den største del af væksten i beskæftigelsen vil ske i den private sektor, hvor det ventes at beskæftigelsen stiger med 45.000 i 2018.



Det betyder at beskæftigelsesvæksten i den offentlige sektor bliver på beskedne 1000 personer. Det samme billede tegner sig for 2019, hvor det ventes at beskæftigelsen i den private sektor stiger med 29.000 personer og med 1000 personer i den offentlige sektor.



Et smertensbarn i dansk økonomi har været niveauet for erhvervsinvesteringer, der i 2017 landede i 6,8 pct. I prognosen fra maj 2018 forventede regeringen, at investeringerne ville stige med 4,9 pct. i 2018.



Det tal er blevet meget kraftigt opjusteret og nu venetes det, at erhvervsinvesteringerne lander på 8,5 pct. i 2018.