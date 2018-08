Svageste krone i mere end to år kan presse Rohde til renteforhøjelse

Den danske krone er målt i forhold til euro blevet svækket gennem den seneste måned, og kronen er i dag så svækket, at Nationalbankdirektør Lars Rohde kan blive tvunget til at gå ud i et forsvar for kronen og sælge ud af valutareserven. Ultimativt kan Rohde blive tvunget til en isoleret dansk renteforhøjelse. På markedet handles en euro i 7,4582 kroner, hvilket er en betydelig svækkelse i forhold til de seneste år, og at udviklingen går hurtigt viser sig i, at en euro i februar 2018 kostede 7,44 kroner.Fortsætter kronen med at blive svækket over for euro vil det ifølge flere økonomer, tvinge Nationalbanken på banen for at forsvare fastkurspolitikken for de seneste måneders svækkelse af kronen betyder, at kronen er meget tæt på centralkursen på 7,46038 kroner for en euro, hvilket er grænsen for, hvornår Rohde griber ind med støtteopkøb eller en renteforhøjelse."Vi nærmer os nu centralkursen over for euroen, og historien viser, at Nationalbanken skrider hurtigt ind, hvis vi nærmer os eller overskrider den grænse," siger Søren V. Kristensen, makroøkonom i Sydbank.Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit, er enig i, at der ikke skal så meget mere til før Nationalbanken griber ind."Den seneste svækkelse af kronen over for euroen betyder, at vi nu nærmer os et kursniveau, hvor Nationalbanken tidligere har været i markedet for at støtte op om kronen. Det vil i så fald være første gang siden februar 2016, at Nationalbanken køber kroner i valutamarkedet for at dæmme op for en svækkelse af kronen over for euroen," siger Tore Stramer.Søren V. Kristensens vurdering er, at bliver kronen svækket yderligere og nærmer sig kurs 7,46038, så vil Rohde i første i første omgang gribe ind med salg af udenlandsk valuta for ca. 10 til 15 mia. danske kr.Logikken i den øvelse er, at når Nationalbanken sælger valuta (og køber kroner), vil kronen have en tendens til at blive styrket.Er et salg af udenlandsk valuta ikke nok til at holde kronen på den rigtige side af centralkursen, så kan Rohdes næste skridt være en renteforhøjelse, der vil gøre det mere attraktivt for investorerne at eje danske kroner, da rentespændet til Den Europæiske Centralbank (ECB) vil blive mindsket."Det tror vi dog ikke vil ske lige foreløbig," siger Søren V. Kristensen.Også i Nykredit tror man Rohde kan holde kronen oppe med salg af udenlandsk valuta."Det er vores opfattelse, at eventuelle støtteopkøb af kronen fra Nationalbankens side vil være tilstrækkeligt til at stabilisere kronen over for euroen. Det er altså ikke vores forventning, at Nationalbanken vil ty til en selvstændig renteforhøjelse. Vi forventer tidligst at en danske renteforhøjelse kommer i tandem med ECB i september 2019," siger Tore Stramer.Grunden til, at det er mindre sandsynligt, at Rohde vil blive presset ud i en isoleret danske renteforhøjelse skyldes Danmarks status som et meget sikkert land at placere sine penge i, når der er politisk eller finansiel uro i Europa eller andre steder i verden."Det er vores forventning, at euro-usikkerheden vil bryde ud i lys lue igen i løbet af efteråret, når italienerne præsenterer deres finanslovsforslag for de andre EU-lande," siger Søren V. Kristensen og fortsætter:"Til efteråret forventer vi, at italienerne vil lægge op til at slå hul i den italienske statskasse og derved vil investorerne endnu engang blive usikre på, hvor holdbart euro samarbejdet er. Det vil endnu engang sende investorerne ind i danske kroner og skubbe snakken om en dansk renteforhøjelse til side."Hvis der på lidt længere sigt falder ro over situationen omkring Italien, eller hvis italienerne holder sig på dydens smalle sti, så vil det igen være historien omkring en mindre euro likviditet, der vil være dominerende, er meldingen fra Sydbank."Det vil betyde, at vi sagtens kan ende i en situation, hvor Nationalbanken hæver renten tidligere end ECB, der lige nu først varsler en renteforhøjelse til efteråret 2019. Under alle omstændigheder vil det dog være behersket og sandsynligheden for, at ECB og Nationalbanken slæber negative renter med ind i 20'erne er meget stor," vurderer Søren V. Kristensen.Næste gang Nationalbanken udsender tal for valutareserven er den 4. september, og det bliver så der, man kan se om Rohde har interveneret i markedet for at styrke kronen.De senere år har Rohde ellers kæmpet med en for stærk krone efter at den schweiziske centralbank, SNB, den 15. januar valgte at sætte schweizerfrancen fri over for euro.SNB's beslutning førte øjeblikkeligt til en kraftig styrkelse af den schweiziske valuta, og spekulanter fik blod på tanden og indledte et angreb på den danske krone og fastkurspolitik, hvor spekulanterne gik efter at tjene hurtige penge på en stigende kronekurs.Kronen har siden kronekrisen i 2015 holdt sig stærk grundet politisk uro i Europa, men selvom der fortsat er uro om Brexit, og der i flere lande tegner sig en politisk front mod euroen som fælles valuta, så er det ikke længere nok til, at investorerne søger mod Danmark og dermed holder kronen stærk."Det er bemærkelsesværdigt i en situation, hvor uroen i EU og euroen fortsat ulmer under overfladen, da det lige nu er en overordentlig EU-kritisk regering, der bemander regeringskontorerne i Rom," siger Søren V. Kristensen.En årsag til, at kronen bliver svækket er, at ECB er ved at drosle ned for opkøbsprogrammet, hvor man køber obligationer for nye penge og på den måde sprøjter euro ud i økonomien."Det betyder, at mængden af euro i omløb ikke længere vokser så kraftigt, og faktisk kan vi komme i en situation, hvor ECB ender med at trække euro ud af økonomien allerede i år. Det skyldes, at nogle af de lån ECB tidligere har givet bankerne i eurozonen er ved at blive tilbagebetalt. Medmindre ECB finder en anden måde at sende de penge ud af økonomien igen vil det altså trække i retning af en stærkere euro og en svagere dansk krone," siger Søren V. Kristensen.Sydbanks vurdering er, at der kan blive tale om meget store milliardbeløb, som ECB suger ud af markedet."En stor del af de penge skal bankerne nok ud og låne andre steder, og det kan presse renterne op. I første omgang i pengemarkedet, men sidenhen også ude hos virksomheder og forbrugere," siger Søren V. Kristensen.Højere renter er dog ikke nødvendigvis en ulykke for boligejerne selvom det selvfølgelig ikke er rart at skulle betale mere for sit boliglån til realkreditinstitutterne."Selvom det i udgangspunktet ikke er godt nyt for boligejerne, så sker det som en konsekvens af, at det går bedre i europæisk økonomi, og ECB og Nationalbanken derfor kan gå i retning af at normalisere pengepolitikken. Det er sådan set en god nyhed for boligejerne og derfor skal man ikke være alt for ked af eller bekymret for situationen," siger Søren V. Kristensen.