Landbruget skylder 312 mia kr

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Nationalbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Danmarks Nationalbank

De danske landsmænds økonomi har været i fokus oven på sommerens lange tørke. Tørken har fået erhvervet til at spå konkurser og bede om hjælp fra regeringen.



Nu viser en ny opgørelse fra Nationalbanken, at landbrugets gæld lød på 312 mia. kr. ved udgangen af juli 2018.



Nationalbanken noterer samtidig, at landbrugets økonomi vil kunne "påvirkes mærkbart" af rentestigninger.



Størstedelen af lånene er realkreditlån, mens omkring en femtedel er banklån.



Fødevarer & Landbrug har tidligere meddelt, at man tror, tørken vil koste landbruget 6,4 mia. kr. På den baggrund ønsker interesseforeningen permanente lettelser i beskatningen af landbruget.



/ritzau/