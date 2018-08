Den tyrkiske lira er vågnet op med tømmermænd

Der er atter pres på den tyrkiske lira mandag, da investorerne fortsat savner afklaring om Tyrkiets konflikt med USA, centralbankens pengepolitik samt regeringens finanspolitik.



Det tyrkiske aktiemarked var lukket tirsdag til fredag i sidste uge grundet helligdage, og det giver mandag anledning til en svækkelse til 1,0379 kr. per lira fra 1,0682 kr. i tirsdags.



Ifølge Danske Bank skyldes presset, at Tyrkiets konflikt med USA, der blandt andet går på udleveringen af præsten Andrew Brunson, ikke er løst, ligesom at centralbanken ikke har varslet, hvordan den vil dæmpe en galoperende inflation.



"Dagens pres på liraen skal nok også ses, i lyset af at de internationale ratingbureauer nedgraderede Tyrkiets kreditværdighed, fredagen før markedet lukkede. Det vil gøre det sværere for Tyrkiet at opnå finansiering på de international kapitalmarkeder," skriver chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen i en kommentar.



Han henviser til, at blandt andet Moody's og S&P sænkede deres kreditvurdering i forrige uge.



Jakob Ekholdt Christensen påpeger, at der snart skal gribes ind fra centralt hold for at løse problemerne, der ellers risikerer at betyde en længere periode med drøj vækst.



Han nævner renteforhøjelser hos centralbanken eller besparelser på statsbudgettet som muligheder, der kan støtte valutaen og økonomien.



Oven på mandagens nedtur er den tyrkiske lira svækket med 36,5 pct. over for kronen siden indgangen til 2018.



/ritzau/FINANS