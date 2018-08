En ny rapport fra den norske regering viser, at staten fraråder Den norske oliefond at sælge ud af sine olie- og gasaktier.



Aktierne udgjorde cirka 4 pct. af fondens investeringer ved udgangen af 2017.



Udvalget, som står bag rapporten, er efter en samlet vurdering kommet frem til den konklusion, at Norges oliefond fortsat bør være investeret i energiaktier.



Udvalget konkluderer, at det ikke vil være effektivt at sælge ud af energiaktierne, da det ikke er en forsikring mod lavere oliepriser i fremtiden.



Udvalget uddyber, at den samlede pengestrøm ikke vil falde mærkbart i et scenarie med fortsat lavere oliepriser, skriver udvalget i forbindelse med rapporten.



Baggrunden for oprettelsen af en ekspertgruppe var ifølge det norske finansministerium en anbefaling fra Norges Bank om, at det kunne være sårbart fortsat at investere statens formue i energiaktiviteter på grund af det varige fald i priserne på olie og gas, skriver den norske regering i en pressemeddelelse.



- Jeg vil gerne takke for undersøgelsen og det arbejde, der er blevet udført. Jeg glæder mig til at analysere og vurdere et vigtigt emne for forvaltningen af vores fælles sparefonde, siger Norges finansminister, Siv Jensen, i en pressemeddelelse.



/ritzau/FINANS