Investorerne gør klar til, at verdens centralbankschefer mødes til den årlige konference i Jackson Hole arrangeret af den amerikanske centralbank (Fed), der begynder fredag.



Centralbanken har før brugt Jackson Hole-konferencen som startskuddet til nye pengepolitiske signaler, hvilket kan være med til at forklare investorernes afventede adfærd op til konferencen, vurderer makroanalytiker i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i en kommentar.



Han venter, at det officelle tema - "Changing Market Structure and Implications for Monetary Policy" - næppe vil være særligt i fokus hos markedsdeltagerne, men i stedet ønsker svar på flere centrale spørgsmål.



- Et af de spørgsmål, som investorerne vil have svar på, er, hvor længe Fed vil fortsætte med at hæve renten gradvist, vurderer han.



Så sent som i juli sagde chefen for Fed, Jerome Powell, at Fed vil fortsætte med gradvise renteforhøjelse "for now". Investorerne vil have svar på, hvad "for now" dækker over.



- Kunne Fed finde på at indstille renteforhøjelserne på grund af bekymringer for en nedgang i den økonomiske aktivitet i emerging markets, hvilket potentielt set også kan udgøre en smittefare for den amerikanske økonomi, spørger makroanalytikeren.



Han vurderer, at den øjeblikkelige uro omkring emerging markets næppe vil få betydning for Fed.



- Der er fortsat rigeligt med doping til den indenlandske amerikanske efterspørgsel i form af ufinansierede skattelettelser og øgede offentlige udgifter.



Investorerne vil også spejde efter pengepolitiske signaler for 2019.



- Hovedparten af Fed-direktørerne vurderer, at Fed i løbet af 2019 hæver renten over det neutrale niveau og sætter en bremseklods på økonomien, fremhæver Mathias Rømer Sproegel.



Den neutrale rente er et teoretisk koncept, Fed-direktørerne anvender til at beskrive det niveau for renten, der hverken stimulerer eller bremser økonomien.



Renterne vil formentlig falde solidt, hvis Powell blinker under sin tale i morgen og signalerer, at Fed snart indstiller de gradvise renteforhøjelser.



Sydbank-analytikeren vurderer dog, at det næppe vil være tilfældet.



/ritzau/FINANS