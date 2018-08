Fed-chef vil ikke stramme udover neutral rente

Chefen for den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, distrikt i Dallas, Robert Kaplan, ønsker en pause i renteforhøjelserne, når den toneangivende amerikanske rente, fed funds rate, når neutral.



"Jeg vil hælde til at tage et skridt tilbage og vurderer udsigterne for økonomien samt se på en række andre faktorer - inklusiv niveauet og formen af rentekurven - før jeg vil beslutte mig for, hvilke yderligere handlinger vil være passende, hvis nogen overhovedet," skriver Robert Kaplan i en essay om økonomien ifølge Bloomberg News.



Fed-chefen vurderer, at det vil kræve yderligere tre eller fire renteforhøjelser, før renten er neutral og således hverken skubber til økonomien eller bremser den op. Det står i modsætning til, at flertallet af centralbankens chefer er for yderligere to renteforhøjelser i år, en til september og en til december, samt tre mere i 2019. Altså fem i alt fre det nuværende niveau på 1,75 til 2,00 pct.



"Når jeg bedømmer hastigheden, hvormed vi bør hæve fed funds rate, vil jeg nøje se på rentekurven for amerikanske statsobligationer. Jeg undervurderer ikke betydningen af en omvendt rentekurve," kommenterer Kaplan.



Robert Kaplan er i 2018 ikke medlem af Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC), men han er en af flere distriktschefer, som gennem 2018 er begyndt at advare mod en omvendt rentekurve.



Mandag kom advarslen fra Raphael Bostic.



"Jeg lover jer, at jeg ikke velvidende vil stemme for noget, der vil vende rentekurven om, og jeg håber, efterhånden som vi bevæger os fremad, at jeg ikke vil blive stillet for den udfordring," sagde Bostic, der er chef for distriktet i Atlanta, mandag.



"Markedet vil gøre, hvad det vil gøre, og vi må holde øje og reagere."



Rentekurven, forskellen på renten mellem den tiårige og den toårige statsobligation i USA, følges tæt af investorer og økonomer, da den gennem de seneste 50 år - syv gange i alt - har forvarslet en recession i amerikansk økonomi ved at vende rundt, eller gå i minus, således at den toårige rente har ligget over den tiårige.



Også James Bullard og Neel Kashkari, der er har ansvaret for distrikterne i henholdsvis St. Louis og Minneapolis, har i år talt for, at centralbanken skal holde et vågent øje på rentekurven og ikke risikere, at den går i minus.



Tirsdag lå rentekurven i 23 basispoint, hvilket ikke er set lavere siden 2007. Den startede året i omtrent 52 basispunkter.



/ritzau/FINANS