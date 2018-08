Vækstmarkeder i fare når Federal Reserve skifter pengepolitik

Den umiddelbare skæbne for vækstmarkeder og det globale kreditsystem afhænger af opbakningen fra den amerikanske centralbankchef Jerome Powell på denne uges centralbankmøde i Jackson Hole.Det skriver The Daily Telegraph.Et kor af analytikere advarer om, at det vil give alvorlige problemer, hvis forbundsbanken ignorerer den lurende storm og fastholder sin nuværende pengepolitik med rentestigninger og kvantitativ stramning. De er også bange for, at Jerome Powell vil indføre en "America first" pengepolitik og ignorere vækstmarkedernes problemer. "Der er flere scenarier, som bekymrer os, og centralbankens førende krig mod vækstmarkeder er et af dem. Jackson Hole bliver et afgørende møde," siger Eoin Murray fra Hermes Investment Management til The Daily Telegraph.Den mangelende pengestrøm er den største trussel mod de fem mest skrøbelige markeder, som er Tyrkiet, Argentina, Sydafrika, Indonesien og Colombia. Med tiden kan truslen sprede sig til den næste kreds af markeder, eksempelvis Brasilien, og endda påvirke nogen af de svagere europæiske økonomier.USA's økonomi er vokset og er ved at nå sit drejepunkt. Arbejdsløsheden er nede på 3,9 pct., samtidig med at man har nået et inflationsniveau på 3,3 pct.Den amerikanske Donald Trump-regering, der har indført nedskæringer i skatten, har gjort det næsten umuligt for centralbanken at redde økonomien uden at risikere at briste den økonomiske boble, skriver The Daily Telegraph./ritzau/FINANS