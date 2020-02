Morgenbriefing: Trump er frikendt, C25-giganterne leverer varen

Her er torsdagens vigtigste erhvervshistorier.Et flertal i det amerikanske Senat frikendte onsdag aften dansk tid USA's præsident Donald Trump i rigsretssagen mod ham. Det gælder både i anklagerne om magtmisbrug og anklager om at forhindre Kongressens arbejde. Dermed kan Trump fortsætte som præsident.Den danske krone ligger svagt overfor euroen og Nationalbanken måtte i januar måned støtteopkøbe kroner for 12,1 mia. kr. Men nationalbankdirektør Lars Rohde må snart skifte valutainterventioner ud med en selvstændig dansk renteforhøjelse på 0,1 procentpoint, mener bankanalytikere. Danske Bank venter det sker inden juli.Onsdag toppede den danske årsregnskabssæson med regnskaber fra bl.a. Vestas, Novo Nordisk og Danske Bank. Giganterne i C25 leverede varen og indekset lukkede i ny rekord. Forude venter dog de cykliske selskaber og derfor stiger usikkerheden herfra, mener eksperter.Helt almindelige kunder kommer ikke til at betale negative renter for at have penge stående i banken. Det garanterer Danske Banks topchef Chris Vogelzang. Det til trods for at bankens regnskab viste pres på indtjeningen - og til trods for at flere konkurrenter har lavet netop den manøvre.Novo Nordisk har efter nogle flade år fundet tilbage i vækstsporet. Det slog topchef Lars Fruergaard Jørgensen onsdag fast i forbindelse med regnskabet. Toplinjen kommer til at vokse støt, og samtidig investeres der massivt i den langsigtede vækst. Den skal især komme fra de nye produkter Ozempic og Rybelsus.De grønne ambitioner er eksploderet inden for stort set alle dele af den danske finansielle sektor, som vil poste store beløb i klimaforbedringer. Men hvad betyder det eksempelvis for pensionskundernes afkast eller boligejernes elregning? Finans har samlet et overblik.

- Coloplast, Lundbeck og Netcompany er blandt de store børsnoterede selskaber der torsdag præsenterer regnskaber. Stor dag for bankregnskaber - Den nordiske storbank Nordea kommer med årsregnskab. Også Lån & Spar Bank samt Spar Nord kommer med kvartalstal torsdag.

- Den nordiske storbank Nordea kommer med årsregnskab. Også Lån & Spar Bank samt Spar Nord kommer med kvartalstal torsdag. Amerikanske techregnskaber - I USA er det bl.a. Twitter og Ubers tur til at fremlægge regnskab.

Kort efter frifindelsen i Senatet tweetede USA præsident Donald Trump denne kryptiske video med en falsk forside af Time Magazine.Perspektiv & debatDet er nødvendigt med et større fokus på cybersikkerhed, hvis infrastrukturen skal kunne klare de udfordringer, digitaliseringen medfører. Det er budskabet i en kronik af cheferne i bl.a. FinansDanmark, Dansk Energi og Danske Rederier.