Morgenbriefing: ATP-ansattes gevinst kan stige til en halv mia., Deloitte skal undersøge anklager mod Postnord

S&P 500: +0,8 pct.

Dow Jones: +0,9 pct.

Nasdaq: +1,1 pct.

Advarsel: Nu siger jeg lige noget rigtig pænt om Lars Seier. For udover at være ret ligeglad med folks uddannelse, som @btdk skriver, så har han ingen bias ift sine ansattes køn, etnicitet, seksualitet, religion osv. Fordomsfri type https://t.co/1dj6bMbUit -- Cathrine Kier (@CathKier) January 16, 2020

Leder-nyt fra Alternativet. I december meddelte Uffe Elbæk, at han fra 1. februar 2020 trækker sig som politisk leder for Alternativet. Fredag ventes det, at navnene på de kandidater, der er blevet godkendt til at overtage posten, annonceres.

Her er fredagens vigtigste erhvervsnyheder, og også en opfordring til at lytte til chefredaktør Niels Lundes nye strategi-interview med stjerneaktitekten Bjarke Ingels.Topchefen skiftes hyppigere ud i de børsnoterede C25-selskaber end hos kollegerne i de ikke-noterede selskaber. Det viser en opgørelse, Børsen har lavet. Tunge erhvervsfolk ser tallene som et udtryk for, at presset generelt er større på C25-topcheferne. ( Børsen Finanstilsynets hvidvaskkontrol er fortsat ikke på det niveau, der oprindeligt var planen. Det siger tilsynets direktør, Jesper Berg, i et interview med Finans. "Jeg tror, at Finanstilsynet lige nu er på niveau med den bedre halvdel i EU. Der var en politisk ambition om, at vi skulle være de bedste. Det bliver man ikke fra den ene dag til den anden,« siger Jesper Berg. ( Finans 33 ansatte i ATP, som tilsammen har investeret 12 mio. kr. i ATPs kapitalfond ATP-PEP, har foreløbig opbygget en formue på 195 mio., og nye oplysninger, som Berlingske har fået fat i, viser nu, at gevinsten kan stige til en halv mia. kr. ATPs topchef, Bo Foged, betegner en så stor gevinst som et teoretisk scenarie, mens Henrik Sass Larsen, direktør for kapitalfondenes brancheforening, DVCA, mener der er tale om en "god aftale". ( Berlingske Transportministeriet har hyret konsulentfirmaet Deloitte til at undersøge en række skrappe anklager mod Postnord. Det skriver Finans. Et anonymt brev til flere folketingsmedlemmer beskrev i december bl.a., at Postnord sammenblander den befordringspligtige del af forretningen med PostNord Logistics, som udfører andre logistikopgaver. ( Finans Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager afviser en kritik, som Mærsk-topchef Søren Skou har rettet mod europæisk konkurrencelovgivning. Skou mener ifølge Finans at konkurrencereglerne er så skrappe, at det kan hæmme europæiske selskabers konkurrencekraft over for f.eks. kinesiske rivaler, men på Børsen Impact-konferencen torsdag sagde Vestager, at "man bliver konkurrencedygtig af at blive udfordret". ( Børsen Den uafhængige amerikanske overvågningsenhed Government Accountability Office konkluderer ifølge internationale medier, at Trump-regeringen sidste år brød loven ved at tilbageholde militærstøtte til Ukraine. Pengene til Ukraine er omdrejningspunktet i den rigsretssag mod Trump, der netop er startet. ( Financial Times Torsdag steg aktien i Alphabet, Googles ejer, med 0,8 pct. og dermed kom værdien af selskabet over 1000 mia. dollars. Alphabet er dermed det fjerde selskab, der runder 1000 mia. dollars i værdi, efter Apple, Microsoft og nynoterede Saudi Aramco. ( Ritzau Kinas bruttonationalprodukt (bnp) voksede med 6,1 procent i 2019, viste nye tal natten til fredag. Det er den laveste vækst i 30 år og skyldes en lav efterspørgsel hjemme samt handelskonflikten med USA. Men økonomer mener udsigterne for kinesisk økonomi er robuste som følge af stigende statslige investeringer og den nye delaftale i handelskrigen.De ledende aktieindeks i Asien ligger fredag midt på handelsdagen til mindre stigninger.Positive signaler fra flere årsregnskaber og et solidt detailsalg løftede stemningen på det amerikanske aktiemarked torsdag. Alle tre ledende indeks lukkede i nye rekordniveauer.Cathrine Kier, kommunikationschef i Lunar og tidligere kommunikationsdirektør i Saxo Bank, roser Lars Seier Christensen.Perspektiv & DebatDanmarks udledning af drivhusgasser stigende - og ikke faldende, som mange ellers tror, og vi bruger fortsat en alt for stor del af klodens ressourcer i forhold til befolkningens størrelse. Det er ikke holdbart, skriver Aarhus Vands adm. direktør, Lars Schrøder, og bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, i et debatindlæg. ( Børsen Redaktionen anbefalerDe østjyske brødre Claus og Henrik Wann Jensen har udviklet et softwareprogram, der bliver brugt af nogle af verdens største tech-virksomheder som Facebook, Microsoft og Google til at designe realistiske 3D-modeller af deres produkter. ( Børsen , så kan du nu høre et interview med den danske arkitekt Bjarke Ingels, som er kendt over hele verden for nyskabende bygninger. Børsens chefredaktør Niels Lunde taler i en ny podcast med Bjarke Ingels om hvordan han ser på strategi i hans særlige krydsfelt mellem en kunstnerisk og en kommerciel verden. Find podcasten "Topchefernes strategi med Niels Lunde" hvor du normalt finder podcasts eller på Børsens hjemmeside