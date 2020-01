Morgenbriefing: Banker vender ryggen til kommuner efter opgør om etik, elselskaber kritiseres for at omgå adskillelseskrav

S&P 500: +0,7 pct.

Dow Jones: +0,7 pct.

Nasdaq: +0,8 pct.

Man kan stadig blive overrasket over hvilken betydning køn kan have i #dkledelse og #dkbiz. Det er uacceptabelt, at #kvinderiledelse skal lægge ører til sexistiske udmeldinger fra kollegaer og chefer. Godt, at disse kvindelige ledere går foran og siger fra https://t.co/TiIoLN6x5g -- Nanna Simone Jensen (@SimoneNanna) January 9, 2020

Kongetal fra USA . Fredag eftermiddag er der nyt om det såkaldte amerikanske "kongetal", der dækker over jobskabelsen og er en vigtig indikator for den økonomiske udvikling i USA.

Ekstraordinært EU-møde. EU's udenrigsministre mødes fredag i Bruxelles til et ekstraordinært møde, hvor de skal drøfte situationen i Irak.

Her er fredagens vigtigste erhvervsnyheder.Erhvervsstyrelsen slår nu hårdt ned på en gruppe personer, der har lavet stribevis af revisorerklæringer, selvom de ikke er godkendte revisorer. Det skriver Børsen. I de mest alvorlige tilfælde har styrelsen politianmeldt revisorerne, mens 419 regnskaber er blevet dumpet. ( Børsen Verden skal indstille sig på lave renteniveauer i lang tid endnu. Det sagde chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i New York, John Williams, torsdag ifølge Ritzau. John Williams mener, at de lave renter skyldes demografiske forandringer og langsom produktivitetsvækst, og der er ikke udsigt til forandringer i en nær fremtid, vurderer han. ( Ritzau De største elselskaber er underlagt krav om adskillelse af elnet og kommercielle forretninger, men elnetselskaberne køber så mange ydelser fra søsterselskaber, at reglerne ifølge kritikere er blevet undermineret. Det skriver Finans. »Man kunne få den tanke, at formålet er at trække penge ud af et selskab, der er underlagt priskontrol, til et kommercielt selskab,« siger professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Frede Hvelplund. ( Finans Kommunerne er begyndt at stille skrappere krav til bankerne i kølvandet på sager om hvidvask. Men det har fået bankerne til at være mere forsigtige med at indgå aftaler med kommunerne. Ikke én eneste bank har ønsket at byde på Gladsaxe Kommunes igangværende bankudbud. Det skriver Berlingske. ( Berlingske Mærsk-familiens kriseramte tankrederi, Maersk Tankers, har ambition om at vokse sig meget større. Det skriver Finans. Tankers har i øjeblikket ca. 200 skibe, men målet er at komme tilbage på de 300, som man havde engang. ( Finans De amerikanske aktier steg torsdag, og alle tre hovedindeks endte i rekord. Stemningen blev løftet af nye signaler om, at handelsaftalen mellem USA og Kina snart bliver en realitet, samtidig med, at det fortsat er oplevelsen, at hverken USA eller Iran ønsker en optrapning af den aktuelle konflikt.De ledende aktieindeks i Hong Kong og Shanghai ligger fredag til mindre fald, mens Japans Nikkei ligger til et mindre plus.Nanna Simone Jensen, politisk konsulent hos Lederne, vil have stoppet sexistiske kommentarer på arbejdspladsen.Perspektiv & DebatForargelsen i sagen om ATP's interne fond ATP Private Equity Partners er svagt funderet, og den tjener som et eksempel på, hvor nemt en diskussion af samfundsmæssig betydning kan afspores, skriver Børsens chefredaktør, Niels Lunde, i en kommentar. ( Børsen Redaktionen anbefalerMed et uforudsigeligt liv som adm. direktør fungerer det ikke for Matas-topchef Gregers Wedell-Wedellsborg at lægge en fast struktur ned over sit liv. Det fortæller topchefen, der har brudt et mønster fra tidligere i sin karriere. ( Børsen , så køber nordmændene elbiler i stor stil. Sidste år blev der solgt over 60.000 elbiler i Norge, hvilket svarer til 42 procent af alle solgte biler i landet. I fjerde kvartal faldt salget dog, og forklaringen synes at være, at udbygningen af ladestationer går for langsomt, rapporterer NRK. ( Ritzau