Morgenbriefing: Pensionsselskaber øger risikable investeringer, forurenende virksomheder vil tabe værdi

S&P 500: -0,3 pct.

Dow Jones: -0,4 pct.

Nasdaq: -0,4 pct.

Når man egentlig føler sig helt udfordrer-agtig på den nordiske startup-scene omgivet af ret seje unge mennesker - kan Facebook da lige få en tilbage til virkeligheden igen #hejstig #algoritme pic.twitter.com/Deztyo8Wpt -- Cathrine Kier (@CathKier) December 9, 2019

. Tirsdag indledes der et rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Der er indikationer på, at der i denne omgang kommer den sidste af i alt tre rentesænkelser i år. Nobelpriser overrækkes. Tirsdag overrækkes de årlige nobelpriser inden for litteratur, medicin, fysik, kemi og økonomi samt den prestigefyldte fredspris.

Her er tirsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Pædagogernes Pension og Danica har sikret sine medlemmer årets bedste pensionsafkast på over 18 pct. i årets første 11 måneder, mens PFA og Sampension ligger i bunden med afkast på lidt over 13 pct. Det viser en opgørelse fra den uafhængige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen ifølge Børsen. Sampension og PFA har satset mindre på børsnoterede aktier end konkurrenterne og er gået glip af en optur på børsmarkedet. Pædagogernes Pensions har fokuseret på mindre virksomheder, som ikke er ramt af handelskrigen. ( Børsen Virksomheder, der forurener og er langsomme til at bevæge sig i en mere miljøvenlig retning, vil i de kommende år tabe 43 pct. af deres værdi, mens værdien af mere progressive virksomheder vil stige 33 pct. Det viser en rapport, som FN-tiltaget Principles for Responsible Investment har fået foretaget, skriver BBC. Estimaterne er baseret på en forventningen om, at politikerne over de kommende år vil stramme klimalovgivningen. ( BBC På to år er der dukket otte nye, grønne aktiefonde op, så der nu er 18 danske fonde med et bæredygtigt eller ansvarligt tilsnit. Det skriver Børsen. Investorer har tidligere opfattet bæredygtige aktiefonde som dyre og uden tilstrækkeligt afkast, men begge dele er nu blevet modbevist, lyder det fra udbyderne. ( Børsen En eksplosiv vækst i salget af danske fødevarer og landbrugsprodukter til Kina betyder, at sektorens samlede eksport i år stiger med mere end 6 mia. kr. til mindst 168 mia. kr. Det vurderer Landbrug & Fødevarer ifølge Finans. Et voldsomt udbrud af svinepest i Kina har medført en markant stigning i eksporten af dansk svinekød og også eksporten af mejerivarer er større end nogensinde før. ( Finans Installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen igangsætter nu en revisionsundersøgelse, efter at en tidligere medarbejder mistænkes for at være involveret i en sag om formodet svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Det oplyste Kemp & Lauritzen mandag. En ansat i forsvaret fik renoveret sit hus for 1,7 mio. kr., og fakturaerne blev angiveligt betalt af Kemp & Lauritzen, der til gengæld blev favoriseret i fremtidige kontrakter. ( Ritzau På blot tre år er pensionsselskabernes beholdning af unoterede investeringer steget med 300 mia. kr., og de udgør en langt større andel af selskabernes investeringer end tidligere. Det skriver Finans. Der er usikkerhed om værdien af investeringerne, og om de giver bedre afkast på sigt. ( Finans Regeringen vil nu undersøge mulighederne for at lave såkaldte energi-øer med havvind, der vil kunne mangedoble kapaciteten for grøn strøm i Danmark. Det skriver Ritzau. Det samlede projekt, der ventes at inkludere private firmaer, skønnes at koste op mod 300 mia. kr. ( Ritzau Investorerne ser frem mod rentemøde i både Den Europæiske Centralbank, ECB, og i den amerikanske, Federal Reserve, senere på ugen. Omdrejningspunktet er fortsat handelskrigen mellem USA og Kina, og mandag oplyste USA's præsident, Donald Trump, ifølge Reuters, at det går godt med forhandlingerne.De ledende amerikanske indeks faldt mandag.Tirsdag ligger aktier i Asien til mindre fald.Cathrine Kier, kommunikationschef hos Lunar, har fået et slags reality check via Facebook.Perspektiv & DebatBåde på klimapolitikken og i forhold til barsel til mænd har DI's nye direktør, Lars Sandahl Sørensen, placeret erhvervsorganisationen på forkant med væsentlige forandringsdagsordner. Det er ikke alene taktisk klogt, men også et vigtigt bidrag til at flytte udviklingen fremad, skriver Børsens ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerSelverkendelse er noget af det vigtigste for Tivolis finansdirektør, Andreas Morthorst, når han skal ansætte nye medarbejdere. Han kræver forandring og mener, at ledere kan få mere gennemslagskraft ved at vise sårbarhed. ( Børsen , så ventes en privat samling af skotsk whisky fra den amerikanske forretningsmand Richard Gooding at indbringe op mod 10.5 millioner dollar (71 millioner kroner) ved auktioner næste år. Det skriver Ritzau og Reuters. Samlingen omfatter 3900 flasker sjælden whisky. Gooding, som døde i 2014, fløj ofte til Skotland for at få fat på verdens mest sjældne single malts. ( Ritzau