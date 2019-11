Morgenbriefing: Virksomheder kæmper med lønstigninger i Østeuropa, gamle it-systemer en bombe under skatteopkrævningen

Okay. Vi har fattet, at de fleste ministerier har fået nye presserådgivere, men at et ministerium omtaler en historie om en ludoman som "gribende" er altså en tand for 🤮. Kan vi ikke nok få rigtige embedsmænd tilbage i ministeriernes pressetjenester🙏 https://t.co/mdT6O2FNTD -- Henriette Kinnunen (@henriettekinnun) November 8, 2019

I Kina er der "Singles Day" , den største shopping-dag i verden.

, den største shopping-dag i verden. Nyt om boligmarkedet . Boligsiden.dk udsender mandag nye tal for udviklingen på boligmarkedet i oktober.

. Boligsiden.dk udsender mandag nye tal for udviklingen på boligmarkedet i oktober. Forbrugerpriser og betalingsbalancen. Danmarks Statistik kommer mandag morgen med nye tal for prisudviklingen og betalingsbalancen.

Lønningerne i Østeuropa stiger, og det presser danske virksomheder, skriver Finans. Coloplasts samlede lønstigninger er på et år tredoblet, bl.a. som følge af lønpres i Ungarn. Også vinduesproducenten Velux oplever tendensen. ( Finans Virksomheder, der har investeret i robotter, har øget omsætningen 20 pct., hyret flere nye medarbejdere og hævet lønnen. Det viser et ph.d.-studie fra Princeton University ifølge Børsen. Den øgede omsætning har i gennemsnit fået virksomhederne til at ansætte omkring 8 pct. flere medarbejdere. ( Børsen Da hvidvaskkrisen var på sit højeste, tilbød Danske Bank sine rigeste russiske kunder guldbarrer for at hjælpe dem med at holde formuer skjulte. Det viser dokumenter, Bloomberg er kommet i besiddelse af. Ifølge Bloomberg tilbød bankens filial i Estland, der allerede overførte store summer til offshore-konti, at konvertere kundernes penge til guldbarrer eller digital valuta. ( Børsen Skattevæsenet kæmper med it-systemer, der er op til 50 år gamle og kun kan betjenes af få, ældre medarbejdere. Det skriver Berlingske. Skat risikerer at få problemer med at opkræve skatter og overholde loven, fremgår det af dokumenter sendt til Folketinget. ( Berlingske Investeringskunder i landets banker betaler samlet ca. 1,8 mia. kr. årligt for at blive rådgivet om, hvilke investeringsforeninger de skal poste penge i. Men landets største banker har svært ved at dokumentere, hvad kunderne betaler for, viser en rundspørge foretaget af Børsen. ( Børsen Kreditorer har tabt en formue på legetøjskoncernen Top-Toys konkurs, og nu vil flere af dem have undersøgt, om ledelsen kan stilles til ansvar. Det skriver Børsen. Kreditorerne har hyret advokatfirmaet Plesner til at undersøge mulighederne for at kræve erstatning af ledelsen. ( Børsen Det ledende Hang Seng-aktieindeks i Hong Kong er mandag faldet 2 pct. efter at to demonstranter mandag morgen er blevet skudt under nye sammenstød med politiet. Igen i weekenden var der demonstrationer mod det kinesiske kontrollerede styre i Hong Kong.De ledende aktieindeks i Japan og Kina ligger mandag til fald på mellem 0,2 og 1 pct.Fredag steg amerikanske aktier til nye rekordniveauer på trods af, at USA's præsident, Donald Trump, afviste forlydender om, at USA og Kina er enige om, at et første skridt mod en aftale i handelskrigen er at begynde at rulle toldsatser tilbage." Jeg vil ikke gøre det," sagde Trump, men det kvalte ikke investorernes fornemmelse af fremskridt i forhandlingerne.S&P 500: +0,3 pct.Dow Jones +0,02 pct.Nasdaq: +0,5 pct.Henriette Kinnunen, direktør i Berlingske Media, synes pressefolkene i ministerierne er skævt ude.Perspektiv & DebatDer er en pris forbundet med at sætte børn i verden. I form af indtjening, jobmuligheder og størrelse på pensionen. Forsøger man ikke at ændre, at prisen primært betales af kvinder, skal ingen undre sig over, at kvinder i den fødedygtige alder går efter tryggere ansættelsesforhold, eksempelvis i den offentlige sektor, skriver Børsens politiske kommentator, Helle Ib, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerMangel på arbejdskraft har fået servicekoncernen ISS til at bruge mere ledelseskraft og sociale medier til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Rengøring skal være en attraktiv karrierevej. ( Børsen , så oplyser den kinesiske e-handelskæmpe Alibaba ifølge Reuters mandag morgen, at salget i den første time af den såkaldte Singles Day, der afholdes 11. november og ligesom Black Friday er en kæmpe shoppingfest, var på 84 mia yuan, ca. 81 mia kr., en stigning på 22 pct. i forhold til sidste år. ( Reuters