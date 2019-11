Morgenbriefing: USA og Kina vil tilbagerulle toldsatser, landbruget og Arla tæt på klimagennembrud

S&P 500: +0,3 pct.

Dow Jones +0,7 pct.

Nasdaq: +0,3 pct.

Nogle er serie-iværksættere. En enkelt er serie-partistifter, @ammitzbollbille . Det virker bare overflødigt med flere partier. Der er rigeligt med borgerlige partier. Der er mere brug for borgerligt samling om @JakobEllemann som vores statsministerkandidat. #dkpol -- Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) November 7, 2019

EU-rådsmøde i Bruxelles. EU's økonomi- og finansministre samles fredag i Bruxelles til EU -rådsmøde. På mødet skal ministrene drøfte status for deres arbejde med digital beskatning.

Her er fredagens vigtigste erhvervsnyheder.USA og Kina vil som en del af første fase af en ny handelsaftale rulle toldsatser på hinandens varer tilbage, oplyste begge lande torsdag. En aftale er stadig under forhandling, men en talskvinde for den amerikanske regering siger ifølge Reuters, at hun er "meget, meget optimistisk i forhold til at man kan nå i mål. ( Reuters Torsdag sendte Danmarks Statistik med et trylleslag det danske bruttonationalprodukt op med 23 mia. kr. På tre år er bnp blevet hævet med 93 mia. kr. Økonomer advarer om, at fejlskønnene gør det svært at føre den rigtige finanspolitik. ( Børsen Danske forskere er tæt på et gennembrud, som kan løse et af landbrugets og Arlas største klimaproblemer. Det skriver Finans. Et særligt stof gør det muligt at eliminere malkekøernes udledning af methan, som er en meget skadelig drivhusgas og 25 gange stærkere end CO2. ( Finans Den øgede fokusering på bæredygtighed har givet fremgang i havemøbelkoncernen Scancom, der er ejet af Lars Larsen Group. Efter flere år med en flad salgsudvikling er salget nu steget til over 1 mia. kr, hvilket ifølge topchef Stig Maasbøl i høj grad skyldes, at klima og bæredygtighed, som Scancom satser på, er kommet mere på lystavlen hos kunderne. ( Børsen Den tidligere borgmester i New York, milliardæren Michael Bloomberg, overvejer at stille op til det amerikanske præsidentvalg næste år som demokrat. Det skriver internationale medier. Ifølge en rådgiver er Bloomberg nervøs for, at der ikke er nogle af de aktuelle kandidater, der kan slå Trump. ( Wall Street Journal Over 40 pct. af de danske pensionsopsparere forventer at få mindst lige så høje afkast på deres pensionsopsparing, som de har fået de seneste 10 år. Og det er helt urealistisk, slår flere eksperter fast over for Finans. ( Finans Nyheden om, at USA og Kina måske vil tilbagerulle toldtariffer sendte torsdag igen de amerikanske aktier i rekordniveau..Årsregnskabet fra verdens største underholdningskoncern, Disney, overgik torsdag aften forventningerne på Wall Street. Aktien steg i det såkaldte eftermarked uden for de traditionelle børser.De ledende aktieindeks i Japan og Kina ligger fredag til en stigning på omkring 0,4 pct., mens Hang Seng-indekset i Hong Kong er faldet 0,3 pct.Kristian Jensen, tidligere næstformand i Venstre, synes ikke tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og tidligere politisk ordfører Christina Egelunds nye parti Fremad er en god idé.Perspektiv & DebatIntet tyder på, at fyringen af Alm. Brands topchef Søren Boe Mortensen vil føre til et brud med strategien, der har kostet aktionærerne dyrt, skriver Børsens chefredaktør, Niels Lunde, i en kommentar. ( Børsen Redaktionen anbefalerDanmarkshistoriens måske bedst kendte topleder-vikar, Jesper Nielsen, arbejder som fintech-konsulent tre dage om ugen, mens han venter på et nyt topjob. "Jeg tror, at det var Flexinvest Fri-sagen, der gjorde, jeg blev fyret, og ikke at der lå andet bag," siger han fire måneder efter fyringen fra Danske Bank. ( Børsen , så svarede den 25-årige new zealandske politiker Chlöe Swarbrick lynhurtigt "OK, boomer", da en ældre politiker afbrød hende mens hun holdt tale i parlamentet forleden. "OK, boomer" er på sociale medier populært for unge at bruge som et universelt modsvar til ældre, der taler nedladende om de emner, der optager unge. Og Swarbricks svar hyldes nu overalt på de sociale medier.