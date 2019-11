Morgenbriefing: Investorer kritiserer FLSmidth, Dansk Erhverv: Sælg Ørsted

S&P 500: +0,4 pct.

Dow Jones +0,4 pct.

Nasdaq: +0,6 pct.

Samtidig med finansloven, forhandler vi også klimalov; og senere -handlingsplan. Men for flere partier, gælder det at det ikke må koste nogen noget som helst og så er 70 %-målsætning jo en total gratis omgang. Opgavens omfang er vist stadig ikke gået op for alle. #dkpol #dkgreen -- Lisbeth Bech Poulsen (@LisbethBPoulsen) November 4, 2019

Her er tirsdagens vigtigste erhvervsnyheder.For et år siden forventede 61 pct. af de danske topchefer, at lønnen ville stige de næste seks måneder. Det tal er nu faldet til 29 pct., fremgår det ifølge Børsen af en måling fra Greens Analyseinstitut. Forklaringen er bl.a. en ventet opbremsning i økonomien, med Dansk Metal er fortsat optimistisk forud for de kommende overenskomstforhandlinger. ( Børsen Staten bør sælge sine aktier i energikoncernen Ørsted og bruge pengene til at etablere en grøn fond. Det foreslår Brian Mikkelsen, adm. direktør i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, i dag i et debatindlæg i Politiken. Indtægterne fra salget på omkring 120 mia. kr. skal finansiere de danske ambitioner om en ny grøn vækstdagsorden, lyder forslaget. ( Politiken 25 pct. af de 18.000 nye virksomheder, der blev startet i 2017, blev stiftet af kvinder. I 2012 var andelen 28 pct. Fonden for Entreprenørskab betegner det som "bekymrende og opsigtsvækkende", at andelen af kvindelige iværksættere falder trods større fokus på kønsmæssig skævvridning. ( Berlingske Trump-regeringen overvejer at fjerne nogle af de eksisterende ekstra toldsatser på kinesiske varer, skriver Financial Times. Trækket ses som et forsøg på at bane vej for en våbenhvile i handelskrigen med Kina. Ifølge Bloomberg siger Kinas præsident, Xi Jinping, at Kina også vil fokusere mere på at sænke toldsatser. ( Financial Times Ingeniørkoncernen FLSmidth bruger en finansieringsteknik, der lægger et røgslør ud over afgørende nøgletal. Sådan lyder kritikken fra investorer ifølge Finans. Metoden "reverse factoring" giver mulighed for at låne penge af en bank til at betale sine leverandører og samtidig forlænge sin egen betalingsfrist, men det pynter også de finansielle nøgletal, lyder kritikken. ( Finans Kun en tredjedel af de studerende på de naturvidenskabelige, tekniske eller it-rettede videregående uddannelser i Danmark er kvinder. Det skriver Finans. Det er markant lavere end på andre uddannelser og under EU-gennemsnittet. Dermed bliver der færre kvindelige kandidater inden for de "hårde" fag end danske virksomheder har brug for, vurderer bl.a. DI. ( Finans Efter rekorder fredag til både S&P 500 og Nasdaq kravlede også Dow Jones mandag op i et nyt rekordniveau. De tre hovedindeks gik alle frem på solide regnskaber og håbet om, at Kina og USA kan få underskrevet den delvise handelsaftale, som blev annonceret i oktober.Det ledende indeks i Japan, Nikkei, er tirsdag strøget i vejret med 2 pct. Shanghai-indekset ligger til en stigning på 0,7 pct. og Hang Seng-indekset i Hong Kong ligger til en stigning på en halv pct.Klima-tiøren er ikke faldet, mener SFs erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen.Perspektiv & DebatI finanslovsforløbet er der uenighed om finansieringskilder og pres for øgede offentlige udgifter og grøn omstilling. Slutresultatet af den kombination kan meget vel blive, at der skrues ekstra op for skatter og afgifter, og at finansministerens løfte om, at 95 pct. af danskerne ikke bliver berørt af forhøjelserne, smuldrer, skriver Børsens poliske kommentator, Helle Ib, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerDer er nogle tydelige fællestræk, der kan trækkes ud af historierne om de hurtigvoksende danske gazellevirksomheder. Det kræver en stor mængde vilje, vildskab og risikovillighed at fordoble omsætningen eller bruttoresultatet de seneste fire regnskabsår, skriver Børsens nyhedschef, Jens Kristian Lai, i en kommentar. ( Børsen , så har Microsofts japanske datterselskab ifølge The Guardian gennemført et forsøg med fire dages arbejdsuge. Resultatet var, at produktiviteten steg 40 pct., møderne var mere effektive, strømforbruget faldt 23 pct. og der blev printet 59 pct færre dokumenter. Og medarbejderne var gladere. ( The Guardian