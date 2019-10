Morgenbriefing: Falck har problemer i USA, verdensøkonomien i lavgear

S&P 500: +1,0 pct.

Dow Jones +0,9 pct.

Nasdaq: +1,2 pct.

Ingen tvivl om, at Novo-familien har meget at takke Peder Holk for. Men exit'en er ydmygende og defensiv. Best. presset til at skifte. Det skifte kom ikke i tide - det er bestyrelsen og ejernes ansvar. https://t.co/iKOk1fUVdi #dkbiz #ledelse #novozymes -- Jens Chr. Hansen (@BusinessHansen) October 15, 2019

Her er overblikket over onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Den skandaleramte redningskoncern Falck har problemer på stribe i USA, der ellers er udpeget som et kernemarked. Inden for den seneste måned har Falck ifølge Finans fået en millionbøde for utilstrækkelig ambulancedrift og er landet i en retssag om unfair konkurrence. Falck har også forpasset en mulighed for at vinde en stor kontrakt. ( Finans Den globale økonomi har ikke vokset langsommere siden finanskrisen og er sårbar overfor små stød fra f.eks. brexit eller handelskrigen mellem USA og Kina. Det skriver Finans på baggrund af prognoser fra bl.a. IMF, OECD, Nordea og Handelsbanken. »Verdensøkonomien har nu mistet så meget fart, at der ikke skal meget til, før man får et reelt crash,« siger Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken. ( Finans Efter en lang række skuffelser sendte bestyrelsen i enzymkoncernen Novozymes topchef Peder Holk Nielsen ud i kulden, og der skal nu lægges en ny stil i selskabet. "Vi mener, at der er behov for nye indspark, nye idéer, et frisk pust og en anden lederstil," siger bestyrelsesformand Jørgen Buhl Rasmussen til Børsen. ( Børsen En af Europas største banker, Deutsche Bank, har indberettet 1,1 mio. Danske Bank-transaktioner som »mistænkelige« til myndighederne. Det skriver Berlingske. I et tocifret antal transaktioner for lidt mere end 90 millioner kroner er der grundlag for at indlede en kriminalefterforskning, siger den tyske statsadvokat for økonomisk kriminalitet. ( Berlingske Den britiske premierminister, Boris Johnson, er ifølge The Guardian tæt på at have en brexit-aftale på plads efter intense forhandlinger med EU-ledere. Aftalen indeholder angiveligt en toldgrænse i Det irske Hav med Irland på vestsiden og England, Skotland, og Wales på østsiden, en løsning den tidligere premierminister Theresa May sagde ingen britisk leder nogensinde kunne acceptere. ( The Guardian Solide regnskaber fra de amerikanske storbanker JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup var tirsdag med til at trække de ledende, amerikanske indeks i vejret.S&P 500 skal nu blot stige 1 pct. for at sætte nyt rekordniveau.Aktier i Japan er onsdag steget over en pct., mens de ledende indeks i Kina og Hong Kong er åbnet med moderate stigninger.Jens Chr. Hansen, erhvervskommentator på Berlingske, mener Novozymes bestyrelse var for langsom til at skifte topchef Peder Holk Nielsen ud.Perspektiv & DebatLizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, fortjener ros for at melde fagbevægelsen ind i klimakampen med et konkret udspil til finansiering af i hvert fald en del af den forventede klimaregning, skriver Børsens cheføkonom og perspektivredaktør, Steen Bocian, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerMorgentimerne er der, hvor Rockwool-topchef Jens Birgersson får mest arbejde fra hånden. Han har tidligt lært, at man lærer mest fra erfarne folk, og så læser han bl.a. tyske bestsellere og hører dansk radio for at holde sit sprog ved lige. ( Børsen , så droppede de nordjyske brødre Rasmus og René Glindvad Kristensen i 2017 jobbet for at lave vinkældre. Det går så godt, at de nu vil rykke til udlandet, skriver Børsen. ( Børsen