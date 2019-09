Morgenbriefing: Danske Bank svigtede regler om god rådgivning, investorer frygter gentagelse af 2018-aktienedtur

S&P 500: -0,01 pct.

Dow Jones: +0,1 pct.

Nasdaq: -0,2 pct.

Det er et godt spørgsmål. Hvad siger lægevidenskaben? https://t.co/HojWMYtphs -- Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) September 9, 2019

Inflationstal for august.

for august. Handelsfremstød i Kina . Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), fortsætter det danske handelsfremstød i Kina, hvor han tirsdag skal mødes med Shanghai Pride. Onsdag skal ministeren åbne Danish Crowns nye fabrik, der ligger uden for Shanghai.

. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), fortsætter det danske handelsfremstød i Kina, hvor han tirsdag skal mødes med Shanghai Pride. Onsdag skal ministeren åbne Danish Crowns nye fabrik, der ligger uden for Shanghai. Nye iphones. Apple løfter tirsdag aften dansk tid sløret for virksomhedens nye kollektion af iphones. Det forlyder, at Apple er klar til at præsentere tre nye modeller samt et nyt smartwatch.

Her er et overblik over tirsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Danske Bank levede i flere år ikke op til den lovgivning, der skulle beskytte dens kunder mod dårlig rådgivning. Og ledelsen reagerede ikke på adskillige advarsler bankens egne compliance-folk. Det viser interne rapporter ifølge Berlingske. Banken havde ikke styr på kundernes økonomi og risikovillighed, hvilket kunne føre til, at rådgiverne solgte investeringsprodukter til kunderne, som var for risikable. ( Berlingske Dagligvarekæden Netto lancerer nu en ny onlineplatform, der skal konkurrere med Nemlig.com og Coop. Der er tale om en abonnementsløsning, hvor kunder får leveret basisvarer som toiletpapir, vaskepulver, havregryn og tandpasta. ( Børsen Danmark kan nå målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030, hvis politikerne vil lette afgifter og regler, så det bliver lettere for virksomhederne at indføre nye teknologier. Det skriver Danfoss' bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, og topchef Kim Fausing i en kronik i Berlingske. "Indviklede regler og afgifter lavet til det gamle energisystem skal kunne ændres hurtigt,« skriver de to Danfoss-topledere. ( Berlingske Over en tredjedel af danskerne har mindre tillid til det danske erhvervsliv end for fem år siden. Det viser en undersøgelse fra FSR – danske revisorer. FSRs direktør, Charlotte Jepsen, mener "de sager, der har været i medierne om systematisk skatte- og momssvindel og hvidvask for milliarder af kroner har bidraget til at give tilliden til erhvervslivet et alvorligt knæk". ( Børsen Det britiske parlament afviste sent mandag igen premierminister Boris Johnsons ønske om et valg, men vedtog et lovforslag, der forhindrer Storbritannien i at forlade EU ved den planlagte deadline 31. oktober uden en udtrædelsesaftale. Johnson har dermed lidt en stribe nederlag op til hans nedlukning af parlamentet, der trådte i kraft mandag aften og varer de næste fem uger. ( The Guardian Tidligere undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby melder sig nu som kandidat til næstformandsposten i Venstre. Det skriver avisen Danmark mandag aften. Dermed stiller hun op som konkurrent til Inger Støjberg. Trane Nørby har været kendt som en trofast støtte til den afgående næstformand Kristian Jensen. ( Børsen Hvis danske banker skal overleve, skal de være klar til at sende kunder over til konkurrenten, hvis de kan tilbyde et billigere eller bedre produkt. Sådan lyder en af konklusionerne i et nyt forskningsprojekt med 24 forskere, skriver Finans. Hvis ikke bankerne har et ordentligt værdigrundlag, er det ikke sikkert, at der er plads til dem i fremtiden, lyder konklusionen. ( Finans Det amerikanske aktieindeks S&P 500 er steget 19 pct. i år og er tæt på rekordniveau, men investorerne er nervøse for, om niveauet holder, skriver Wall Street Journal . Sidste år toppede indekset i september men faldt så 20 pct. i årets sidste tre måneder, og de minder gør investorerne skeptiske.Investorer forventer ifølge Reuters, at Den Europæiske Centralbank, ECB, torsdag vil lancere tiltag til at støtte økonomien, og at den amerikanske centralbank, FED, i næste uge vil sænke renten.Mandag endte amerikanske aktier med marginale udsving.Tirsdag formiddag ligger de ledende aktieindeks i Japan og Hong Kong til mindre stigninger, mens Shanghai-indekset ligger til et mindre tab.Rasmus Jarlov, konservativ finans- og integrationsordfører, spekulerer på, om han udløser fobier.Redaktionen anbefalerHan står bag landets største ejendomsmæglervirksomhed og har brugt tre år på at sikre sit livsværk. "Det handler om, hvad der skal ske den dag, jeg ikke er her længere," siger Poul Erik Bech, der nu åbent fortæller, hvorfor han giver størstedelen af sin formue væk til velgørenhed. ( Børsen Perspektiv & DebatDanish Crown og Landbrug & Fødevarer har svigtet ved at bidrage til en miskreditering af dansk forskning. Ikke ved at betale for forskning, men ved at blande sig i resultatet, så det kommer til at fremstå som et reklamefremstød til brug for en salgskampagne, skriver avisredaktør Claus Skovhus i en kommentar. ( Børsen , så er der økonomiske udfordringer i streamningtjenesten Tidal, der er ejet af et af den amerikanske underholdningsindustris mest succesfulde par, rapperen og produceren Jay-Z og sangerinden Beyoncé. Ifølge Dagens Næringsliv steg indtægterne i Tidals europæiske selskab, men forretningen giver stadig underskud og egenkapitalen er nu negativ med 180 mio. kr. (Dagens Næringsliv)https://www.dn.no/musikk/jay-z/tidal/regnskap/millionene-renner-ut-av-tidal/2-1-668008