Morgenbriefing: Grundfos sænker forventningerne, usikkerhed lammer dansk olieindustri

Midt i al rosen i 'nekrologerne' til @larsloekke og @Kristian_Jensen er det vel ok at minde om, at de - sammen med @AndersFoghR - indtog de absolutte hovedroller i en af de senere par årtiers værste politiske skandaler:

Kollapset i Skat. -- David Trads (@DavidTrads) September 2, 2019

Historieforfalskning. I følge Politikens undersøgelser kan et hovedansvar placeres på S-R-SF regeringen under HTS, som øgede tempoet i fyringerne i Skat og fejlede m ejenfomsvurderingerne. SV sparede 730 mio på skat over 6 år men S-R-SF 500 mio på 3 århttps://t.co/T2H27lCAsA -- Frit Jylland (@FritJylland) September 2, 2019

Halvårsregnskab fra Lego . Legos 2017-regnskab viste for første gang i over ti år nedgang i salget, men væksten vendte tilbage i 2018. Konkursen i legetøjskoncernen Top-Toy har ifølge Børsens oplysninger kostet Lego i omegnen af 180 mio. kr.

Regeringen forhandler klima. Regeringen indleder tirsdag forhandlingerne om den nye klimalov med de fire partier, der står bag det såkaldte forståelsespapir.

Her er et overblik over tirsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Industrikoncernen Grundfos oplever svaghed i den globale økonomi og vil i år vokse under tre pct. i stedet for som tidligere forventet 3-5 pct. Det fortæller topchef Mads Nipper til Finans. Nipper vil med en ny strategi ændre Grundfos fra at være en pumpevirksomhed til at være et vandløsningsselskab. ( Finans Tvivl om fremtiden får underleverandører til den fastlåste olieindustri i Esbjerg til at holde igen med investeringerne. Det skriver Finans. Store olieaktiviteter har skiftet hænder, bl.a. har Mærsk solgt sine olieaktiviteter til franske Total, og det skaber usikkerhed, lyder det fra branchen. ( Finans Den britiske premierminister, konservative Boris Johnson, vil true sit eget partis rebeller med et parlamentsvalg den 14. oktober, hvis de forsøger at tvinge ham til at forsinke brexit. Det skriver internationale medier. Johnson forsøger ifølge BBC at presse de medlemmer i hans eget parti, der sammen med oppositionspartiet Labour forsøger at forhindre Storbritannien i at træde ud af EU uden en aftale 31. oktober. ( Ritzau Udfordringerne med at genoprette Skat er så store, at der nemt kan gå ti år, før Danmark har et velfungerende skattevæsen. Det vurderer skatteminister Morten Bødskov over for Berlingske. Dermed ser de danske skattemyndigheder ud til at være på afveje i næsten 25 år. ( Berlingske Den 34-årige serieiværksætter Mads Faurholt-Jørgensen har solgt en andel i en asiatisk prisportal for 330 mio. kr. Det oplyser Faurholt-Jørgensen til Børsen. Salget prissætter Compareasiagroup, som Faurholt-Jørgensen var med til at stifte i 2014, til over 1 mia. kr. ( Børsen Synet på den økonomiske udvikling blandt mindre, amerikanske virksomheder dykkede i august til det laveste niveau siden 2012, skriver Wall Street Journal. Efter eskaleringen af handelskrigen mellem USA og Kina forventer 40 pct. nu en forværring af økonomien mod 23 pct. for et år siden. ( Wall Street Journal Det amerikanske aktiemarked var lukket mandag pga. Labor Day. Aktier i Asien ligger tirsdag formiddag stort set uændrede.Ifølge flere internationale medier har USA og Kina svært ved at blive enige om en dato for nye forhandlinger i handelskrigen. Stemningen er anspændt efter at der i weekenden blev indført nye toldsatser fra begge sider.Investorerne er ifølge Financial Times vilde med guld, der er steget til den højeste pris siden april 2013.Journalist og forfatter David Trads mener lige man skal klappe hesten i forhold til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens politiske eftermæle....og får straks svar på tiltale.Redaktionen anbefalerHvordan er det at fungere som adm. direktør i en succesrig startup-virksomhed, hvor stifteren kommer hver dag? Vi har spurgt topchefen gennem to år i Lakrids by Bülow Fredrik Nilsson. ( Børsen Perspektiv & DebatEn ny ledelse i Venstre vil forsøge at signalere bredde for at holde på den blandede medlems- og vælgerskare. Behovet for samling må imidlertid ikke føre til udvanding af den mere EU-positive linje, Lars Løkke Rasmussen nåede at flytte Venstre ind på, skriver Børsens politiske kommentator, Helle Ib, i dagens leder. ( Børsen , så fik den engelske by Birmingham besøg af næsten 43 mio. turister sidste år, ny rekord. Ifølge The Guardian er forklaringen, at fans af TV-serien Peaky Blinders flokkes til byen for at se de steder, hvor den virkelige gangsterbande, serien er bygget op om, holdt til. (The Guardian)https://www.theguardian.com/uk-news/2019/sep/02/peaky-blinders-mania-birmingham-screen-tourism-boom