Morgenbriefing: Forrædderi-dømt ekspræsident sendte millioner gennem Danske Bank, få kvinder i toppen af bankerne

S&P 500: +1,3 pct.

Dow Jones: +1,3 pct.

Nasdaq: +1,5 pct.

DOJ IG "found no evidence that Comey or his attorneys released any of the classified information contained in any of the memos to members of the media." I don't need a public apology from those who defamed me, but a quick message with a "sorry we lied about you" would be nice. -- James Comey (@Comey) August 29, 2019

Skønt. Hvem kan stå for nogen, der hedder DigiPippi og arbejder for flere piger i Tech? Way to go: Er der gode forslag til et "pippi-navn", der kan adressere målet om flere kvinder til finans? FiffiPippi svinger ikke helt😳 https://t.co/absNul14kV -- Henriette Kinnunen (@henriettekinnun) August 28, 2019

PFA halvårsregnskab

Her er et overblik over fredagens vigtigste erhvervsnyheder.Ukraines forræderi-dømte ekspræsident, Viktor Janukovitj, brugte Danske Bank i Estland til at sende stjålne penge ud af landet. Det fremgår af en ny bog om Danske Bank-skandalen, skriver Berlingske. Janukovitj ville tage penge med sig, da han flygtede fra oprøret i Ukraine i 2014. ( Berlingske Danske Bank kom alt for sent i gang med at bekrige kriminelle og terrorister. Det siger Philippe Vollot, bankens nye chef for overholdelse af love og regler, til Finans. Danske Banks forsvar i hvidvasksagen var for svagt, og en stribe mangler i bankens styring og kontrolsystemer gjorde det muligt at misbruge Danske Banks filial i Estland, vurderer Philippe Vollot. ( Finans En opgørelse over landets seks største banker viser, at ingen af dem når i mål med deres egne køns-målsætninger. Kun på laveste ledelsesniveau nærmer bankerne sig en ligelig kønsfordeling. ( Børsen Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil sætte mere blus på forhandlingerne om en ny aftale for Storbritanniens udtrædelse af EU. Det skriver flere internationale medier. Meldingen opfattes som Johnsons forsøg på at signalere, at han arbejder seriøst på en ny aftale, efter at han har fået hård kritik for angiveligt at ville sabotere en aftale ved at suspendere parlamentet i ugerne op til brexit-deadlinen. ( Financial Times Efter igennem flere år at have advaret om problemer med at skaffe medarbejdere og efterlyst lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft har arbejdsgiverne fået lettere ved at besætte ledige stillinger. Det viser en ny rekrutteringsanalyse fra Beskæftigelsesministeriet ifølge Finans. ( Finans Det amerikanske justitsministerium udtrykker hård kritik af den tidligere FBI-chef James Comey for at have delt notater fra Comeys samtaler med præsident Donald Trump med personer uden for FBI. Notaterne viser bl.a., at Trump forsøgte at få en undersøgelse af hans rolle i uregelmæssigheder ved præsidentvalget i 2016 lukket ned. Justitsministeriet vil dog ikke retsforfølge Comey, da der ikke vurderes at være grundlag for en straffesag. ( Wall Street Journal En talsmand for Kinas handelsministerium sagde torsdag, at der er "effektiv kontakt" med USA, og Kina har et håb om, at USA vil annullere den ekstra told på 5 pct.point, som Donald Trump varslede forrige uge. Det var med til at løfte de amerikanske aktier.Aktier i Asien er også påvirket af de mere optimistiske toner i handelskrigen og ligger fredag til stigninger på mellem en halv og 1,3 pct., tidligere FBI-chef, glæder sig over, at en undersøgelse fra det amerikanske justitsministerium, frikender ham fra at lække oplysninger til pressen., direktør i Dansk Venture Capital Sammenslutning, har noteret, at der mangler kvinder i toppen af finanssektoren.Redaktionen anbefalerJo højere op du kommer i karrieren, jo mere skal du være opmærksom på, at det, du siger, bliver fortolket stærkere, mener Lundbeck-topchef Deborah Dunsire. Hun undgår nye ledere, der er egoistiske, for det er en dræber, fortæller hun. ( Børsen Perspektiv & DebatFinans Danmark foreslår, at man nedsætter en særlig enhed, hvor man kan udveksle konkrete oplysninger mellem myndigheder som politi, efterretningstjeneste, skat og banker. Idéen om at myndigheder og banker i et kontrolleret setup og under iagttagelse af den nødvendige sikkerhed arbejder tættere sammen, virker rigtig. Skriver Børsens chefredaktør, Niels Lunde, i dagens leder. ( Børsen , så minder unge kineseres privatforbrug meget om amerikaneres, med rigelige mængder gadgets, underholdning og rejser, skriver Wall Street Journal. Dermed adskiller den nye generation af kinesere sig fra deres forældre, der er kendt for sparsommelighed. ( Wall Street Journal