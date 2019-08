Morgenbriefing: Falck-undersøgelse fører til fyringer, investorer dropper retssag mod OW Bunker-direktør

S&P 500: +0,7 pct.

Dow Jones: +1,0 pct.

Nasdaq: +0,4 pct.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain's Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be "a great one!" Love U.K. -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Halvårsregnskab fra Arla Foods.

IC Group årsregnskab. IC Group blev afnoteret i starten af august, efter Friheden Invest, der har IC Group-grundlægger Niels Martinsen som majoritetsejer, købte størstedelen af koncernens aktier.

. Socialdemkratiet holder pressemøde. I forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde afholder partiet pressemøde torsdag eftermiddag.

Her er et overblik over onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.En intern revision i redningskoncernen Falck har resulteret i adskillige fyringer og opsigelse af partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere. Det skriver Berlingske. Undersøgelsen er et lede i topchef Jakob Riis' opgør med den forretning, som hans forgænger, Allan Søgaard Larsen, forlod. ( Berlingske En række institutionelle investorer har droppet en erstatningssag mod den tidligere økonomidirektør i OW Bunker, Kent Larsen. Det skriver Finans. Kent Larsen nåede at være økonomidirektør i en måned, inden oliekoncernen under stor dramatik gik konkurs i 2014. Investorerne har anlagt en række erstatningssager mod bl.a. den tidligere ledelse, den tidligere bestyrelse, kapitalfonden Altor og rådgivere. ( Finans Der mangler penge til at skabe nye life science-succeser som Novo Nordisk og Genmab. Det vurderer Hans Schambye, formand for brancheforeningen Dansk Biotek. Ifølge formanden må fondene i branchen sige nej til lovende virksomheder, fordi der ikke er tilstrækkelig risikovillig kapital. ( Børsen Venstre-politikeren Jakob Ellemann-Jensen er ved at sætte kurs mod posten som ny formand for partiet. Det vurderer de politiske kommentatorer Jarl Cordua og Henrik Qvortrup ifølge Ritzau. "Han er gået fra at støtte Løkke 100 procent uden noget "men" til at sige "ingen kommentarer". Det er et signal om, at han overvejer en ny melding," siger Cordua om Ellemann-Jensen. ( Ritzau En række britiske politikere på tværs af det politiske landskab vil nu gå sammen i et opgør mod premierminister Boris Johnson, efter at Johnson har besluttet at suspendere parlamentet i over en måned forud for Storbritanniens udtrædelse af EU. Det skriver The Guardian. Johnsons træk, der ifølge underhusets formand, John Bercow, er en "forfatningsmæssig skandale", opfattes som Johnsons forsøg på at spænde ben for, at parlamentet vedtager en lov, der forhindrer Storbritannien i at forlade EU uden en udtrædelsesaftale. ( The Guardian Den amerikanske tech-kæmpe Apple har udvidet sin produktion i Kina langt mere end i andre lande, skriver Reuters. Apple ser dermed ikke ud til at mindske sin tilstedeværelse i Kina selvom iPhone-producenten står over for at blive ramt hårdt af nye toldsatser 1. september. ( Reuters Nøgletallene peger på, at tysk økonomi er på vej i recession. Men hverken Bolia eller Pandora mærker krisen, siger virksomhedernes topchefer til Børsen. Forklaringen er bl.a. et stærkt, tysk privatforbrug. ( Børsen Investorerne i USA frygter stadig en recession, men en stigende oliepris var onsdag med til at give aktierne et lille løft.Investorer i Asien er ifølge Bloomberg nervøse for de næste skridt i handelskrigen mellem USA og Kina. De ledende asiatiske aktieindeks ligger torsdag formiddag til mindre fald.Donald Trump, præsident i USA, mener den britiske premierminister, Boris Johnson, der er under heftig kritik for at ville lukke det britiske parlamentet i fem uger, bliver en af de helt store.Redaktionen anbefalerSelvom Jyske Bank ønsker flere kvindelige ledere, er det kun på laveste lederniveau, at banken nærmer sig en lige kønsfordeling. ( Børsen Perspektiv & DebatLandbruget har grund til at glæde sig over en fremstrakt hånd fra statsminister Mette Frederiksen og til selv at styrke den grønne omstilling, som allerede er i gang, skriver Børsens politiske kommentator, Helle Ib, i dagens leder. ( Børsen Det sker i dag, så ændrer Apple nu indstillingerne på den digitale assistent Siri, så samtaler med brugere ikke længere automatisk bliver gemt. Det sker efter afsløringer af, firmaer hyret af Apple og Google har aflyttet og udskrevet lydfiler fra telefoner og højttalere, inklusive samlejer og skænderier.