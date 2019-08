Morgenbriefing: Løkke afviser kritisk bagland, ejendomsinvestor politianmelder Nykredit

S&P 500: -0,3 pct.

Dow Jones: -0,5 pct.

Nasdaq: -0,3 pct.

Man må forstå, at den eneste, der må have en mening om Venstres ledelse - mobbe nogen og ændre mening - er Claus Hjort. Jo jo. -- Søren Pind (@sorenpind) August 27, 2019

Halvårsregnskab fra ATP .

. Halvårsregnskab fra Sydbank

Regnskab fra Santa Fe Group. Santa Fe Group, der udgør resterne af det tidligere Østasiatisk Kompagni, kommer med halvårsregnskab. Regnskabet kommer på bagkant af en stor uenighed mellem Santa Fe Group og kapitalfonden Proventus Capital om overtrædelse af en lånaftale. Oven på nyheden faldt aktien 44 pct. i værdi og har dermed samlet mistet 83 pct. i år.

Santa Fe Group, der udgør resterne af det tidligere Østasiatisk Kompagni, kommer med halvårsregnskab. Regnskabet kommer på bagkant af en stor uenighed mellem Santa Fe Group og kapitalfonden Proventus Capital om overtrædelse af en lånaftale. Oven på nyheden faldt aktien 44 pct. i værdi og har dermed samlet mistet 83 pct. i år. Venstre mødes på Sjælland. Venstre i Region Sjælland mødes forud for hovedbestyrelsesmødet i weekenden.

Her er et overblik over onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Finansminister Nicolai Wammen (S) mener ubetalte milliardregninger fra den tidligere regering skaber problemer for den nye regering. Men flere økonomer vurderer, at det er et alt for dystert billede. "Wammen skulle spise en tudekiks. Det må være et af de nemmeste tidspunkter at være finansminister på," siger Anders Høyer, cheføkonom i Sparekassen Kronjylland. ( Børsen Den krakkede ejendomsmatador Michael Busch-Nielsen har politianmeldt Nykredit Bank for bedrageri, mandatsvig og underslæb. Det skriver Børsen. Ifølge Busch-Nielsen indgik han under finanskrisen en aftale, som betød, at Forstædernes Bank, som senere blev overtaget af Nykredit, skulle yde nye lån, men aftalen blev ifølge Busch-Nielsen misligholdt fra bankens side. ( Børsen Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, afviser kravet fra Venstre-folk i flere regioner om, at han skal trække sig. Det skriver Finans. "Ligesom jeg har et ansvar, så har vores tillidsfolk et ansvar for at tænke tingene igennem. Det er også derfor, at jeg ikke bare siger "okay, så har I holdt et møde, sendt mig et brev, farvel og tak for denne gang", men sådan set gerne vil udfordre det her,« siger Lars Løkke Rasmussen. ( Finans Socialdemokratiet vil sætte skatten på aktieindkomster over de 54.000 kr. op til 45 pct. Hvis regeringen kommer igennem med den øgede beskatning, vil den højeste aktieskat i Danmark være tæt på det dobbelte af OECD-gennemsnittet, skriver Berlingske. ( Berlingske Konsulentfirmaet Valcon ser ifølge Finans en stigende tendens til, at danske virksomheder undersøger mulighederne for at flytte produktion ud af Kina. Virksomheder, der har USA som et stort marked, frygter de forhøjede toldsatser på varer fra Kina, lyder det. ( Finans En cocktail af forsigtig handelsoptimisme og nedslående økonomiske nøgletal endte tirsdag med at sende amerikanske aktier lidt ned.Aktier i Asien ligger onsdag formiddag stort set uændret, med et lille fald i Shanghai.Tidligere justitsminister Søren Pind synes ikke debatten om Venstres ledelse kører snorlige.Perspektiv & DebatNår finansminister Nicolai Wammen (S) brugte en stor del af tirsdagens økonomiske præsentationen til at være professionelt bekymret, handler det om forventningsafstemning. I forhold til vælgerne har regeringen brug for at forklare, at det ser vanskeligt ud, skriver Børsens politiske kommentator, Helle Ib, i en kommentar. ( Børsen Redaktionen anbefalerTopchefen for Irma, Søren Steffensen, har ingen respekt for chefer, der ikke tager deres ansatte alvorligt. Da han tjente kassen hos kriseramte Triumph i Schweiz, gik det langsomt op for ham, at han ikke havde været glad i lang tid. ( Børsen , så vil den amerikanske regering ifølge Reuters lancere et program, der skal beskytte borgeres oplysninger i forbindelse med præsidentvalget næste år. Borgerdata blev misbrugt af russiske hackere ved valget i 2016, og regeringen frygter, at hackere i 2020 vil forsøget at manipulere eller ødelægge data. ( Reuters