Morgenbriefing: Danske Bank-top var uenig om hvidvask-undersøgelse, mangel på ansatte bremser vækst i it-virksomheder

S&P 500: +1,1 pct.

Dow Jones: +1,1 pct.

Nasdaq: +1,3 pct.

SAS nimånedersregnskab. Ved halvårsregnskabet, der blev aflagt i slutningen af maj, stod flyselskabet med et underskud på 1 mia. kr., der delvist skyldtes pilotstrejken i april og maj. I den forbindelse kom det også frem, at SAS ikke længere forventer et overskud for regnskabsåret.

nimånedersregnskab. Ved halvårsregnskabet, der blev aflagt i slutningen af maj, stod flyselskabet med et underskud på 1 mia. kr., der delvist skyldtes pilotstrejken i april og maj. I den forbindelse kom det også frem, at SAS ikke længere forventer et overskud for regnskabsåret. Royal Unibrew halvårsregnskab. Der vil være fokus på, hvordan Royal Unibrews sats på specialøl har klaret sig, samt hvordan det går med bryggeriets udenlandske opkøb.

halvårsregnskab. Der vil være fokus på, hvordan Royal Unibrews sats på specialøl har klaret sig, samt hvordan det går med bryggeriets udenlandske opkøb. Status på dansk økonomi. Finansminister Nicolai Wammen (S) holder tirsdag pressemøde, hvor han gør status på den danske økonomi – den såkaldte økonomiske redegørelse.

Her er et overblik over tirsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Flere højtplacerede personer i Danske Bank argumenterede for en tilbundsgående undersøgelse, da hvidvasksagen begyndte at rulle i starten af 2017. Men ifølge en ny bog om sagen, skrevet af Berlingske-journalisterne bag hvidvask-afsløringerne, valgte den daværende topchef, Thomas Borgen, en langt mere begrænset undersøgelse. Det skriver Berlingske. ( Berlingske Finansminister Nicolai Wammens "servicetjek" af de offentlige budgetter, der præsenteres tirsdag, viser et hul på 3,5 mia. kr. i 2020, og det årlige minus vil stige frem mod 2023. Det skriver Børsen, der har set en del af opgørelsen. Det er bl.a. faldende bevillinger til politiet og Skatteministeriet, der betyder, at der mangler penge. ( Børsen Væksten hos danske it-konsulenthuse halter gevaldigt efter de europæiske konkurrenter. Virksomhederne kan ikke skaffe nok kvalificeret arbejdskraft og må sige nej til opgaver, skriver Børsen. ( Børsen Efter en ny investeringsrunde har værdien af robotselskabet Blue Ocean Robotics rundet en milliard kroner, skriver Finans. Ifølge medejeren Nordic Eye er værdien af Blue Ocean Robotics tre-fire doblet på 10 måneder. ( Finans Mejerikoncernen Arla er dårligere til at tjene penge end sin største konkurrent, hollandske RFC. Det viser beregninger, Finans har lavet. Efterslæbet koster de danske mælkeproducenter millioner hvert år, vurderer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. ( Finans Den britiske premierminister, Boris Johnson, har luftet planer om at lukke parlamentet i en periode for at kunne gennemføre et brexit uden en udtrædelsesaftale. Men sådan et træk er voldsomt magtmisbrug, vurderer oppositionspartiet Labour, der bebuder et øjeblikkeligt juridisk angreb på en eventuel nedlukning. ( The Guardian Den amerikanske medicinalkæmpe Johnson & Johnson blev mandag i en retssag i Oklahoma erklæret ansvarlig for massive problemer med den smertestillende lægemiddeltype opioider i staten. Johnson & Johnson skal betale 572 mio. dollars, svarende til 3,8 mia. kr., i erstatning. ( Ritzau Der er brug for en ny formand og en ny næstformand. Det er konklusionen hos Venstres kommuneformænd i Region Midtjylland efter et møde mandag aften, skriver Jyllands-Posten. Venstrefolk i Nordjylland og Syddanmark er nået frem til en lignende konklusion. Den midtjyske organisation er klassisk Venstreland med afgørende indflydelse i organisationen. ( Jyllands-Posten Amerikanske aktier steg mandag efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde, at han havde fået en henvendelse fra Kina, der meget gerne vil indgå en handelsaftale. Det skabte optimisme i en tid, hvor skiftende meldinger fra den amerikanske præsident sætter investorerne på en hård prøve.Det ledende aktieindeks i Shanghai er tirsdag formiddag steget 1,7 pct., Nikkei i Japan er steget 1,2 pct. og Hang Seng-indekset i Hong Kong er steget 0,2 pct.Troels Mylenberg, vært på TV2 News og tidligere chefredaktør på Jysk Fynske Medier, har fundet tal på Lars Løkke Rasmussens formandskab i Venstre.Perspektiv & DebatI stedet for ad hoc-ændringer i skatte- og afgiftssystemet bør regeringen komme med udspil til en reel reform. Grønne afgifter og miljøskatter skal op. Provenuet bør anvendes til at sænke skatten på arbejds- og kapitalindkomst, skriver Børsens perspektivredaktør og cheføkonom, Steen Bocian, i en kommentar. ( Børsen Redaktionen anbefalerJacob Olsen solgte sidste år designfirmaet Gubi for et milliardbeløb. Nu træder han et skridt ned i virksomheden efter et år, han betegner som skuffende. ( Børsen , så får en ny film baseret på hitserien "Breaking Bad" titlen "El Camino: A Breaking Bad Movie" og kommer på streamingtjenesten Netflix 11. oktober. Ifølge det sociale medie Reddit kom Netflix til at afsløre titlen på filmen i et kort øjeblik på streamingtjenesten, skriver Jyllands-Posten.