Morgenbriefing: Aktier trykket af optrappet handelskrig, størst risiko for økonomisk tilbageslag siden finanskrisen

S&P 500: -2,6 pct.

Dow Jones: -2,4 pct.

Nasdaq: -3,0 pct.

Utroligt som man kan savne sin trofaste følgesvend gennem mere end 11 år. Jeg har det som Buster Larsen i Matador😢😢😢 https://t.co/UUoKQ3RpWE -- Anders Dam (@DamAnders) August 25, 2019

Advokat i ankesag mod Skat . Mandag er første retsmøde i en sag mellem advokaten Jeffrey Galmond , der er bosat i Schweiz, og Skatteministeriet. Tidligere har Københavns Byret bestemt, at Galmond skal betale 196 mio. kr. tilbage til det offentlige efter et salg af aktier.

Sommergruppemøde i Alternativet . Alternativet indleder mandag deres sommergruppemøde, der varer mandag og tirsdag.

Venstre-bagland mødes. Venstre i Region Midtjylland mødes mandag. Venstres regionsbestyrelser rundt omkring i landet diskuterer deres indstilling til formandskabet i Venstre forud for et møde i hovedbestyrelsen, der afholdes i weekenden.

Her er et overblik over mandagens vigtigste erhvervsnyheder.Aktier i Asien er faldet mandag efter at handelskrigen mellem USA og Kina på ny er optrappet. Fredag sagde Kina, at der bliver indført told på en række nye, amerikanske varer. USA's præsident, Donald Trump, svarede ved at bede amerikanske virksomheder lukke ned i Kina, og efter børsmarkedets lukning meddelte Trump, at han vil hæve tolden på stort set alle kinesiske varer. ( Financial Times Mandag morgen ligger Nikkei-indekset i Japan til et fald på 2,2 pct., Hang Seng i Hong Kong har tabt 2,7 pct. og Shanghai-indekset ligger til et fald på 1 pct.Donald Trump ærgrer sig over, at han ikke har kørt endnu hårdere på over for Kina, skriver internationale medier. Trump svarede i weekenden bekræftende på, at han genovervejede forhøjelser af tolden på kinesiske varer med 5 pct.point, og en talsmand uddybede efterfølgende, at Trump fortryder, at han ikke har hævet satserne endnu mere. ( Reuters Efter en række skuffende resultater har Bang & Olufsens topchef, Henrik Clausen, og en anden direktør takket nej til en bonus, de ellers var berettiget til. Det skriver Børsen. B&O har inden for et halvt år nedjusteret forventningerne tre gange, og aktien er dykket 70 pct. ( Børsen Det var penge fra kriminelle aktiviteter, der flød gennem Danske Banks estiske filial i den store hvidvasksag. Det fortæller den tidligere bestyrelsesformand for den russiske bank Promsberbank, Boris Fomin, til Berlingske. Ifølge Fomin, der afsoner en dom på seks års fængsel, kom hvidvaskpengene fra "ulovlig berigelse, fiktive aktiviteter eller bestikkelse". ( Berlingske Danmarks største transportvirksomheder vokser og tjener penge, viser en Børsen-analyse. Men stigende global uro som følge af handelskrigen, brexit og skuffende økonomiske nøgletal kan dæmpe udviklingen den kommende tid, siger flere topchefer. ( Børsen Risikoen for, at dansk økonomi ryger ind i en recession, er nu den højeste siden 2012. Det viser en rundspørge, Berlingske har foretaget blandt økonomer. Det er især udviklingen uden for landets grænser, der skaber bekymring. ( Berlingske Flere banker i Storbritannien, bl.a. Danske Banks filial i Belfast, vil blive mødt med protester mandag over fejlslagne lån. Det skriver The Guardian. En ejendomsudvikler vil slå sit telt op uden for Danske Bank og nægte at spise mellem 7.00 og 19.00 i protest mod en låneaftale, der ifølge udvikleren sendte hendes selskab i konkurs. ( The Guardian Amerikanske aktier noterede fald fredag, efter at USA's præsident, Donald Trump, skabte ny nervøsitet over handelskrigen. I et tweet fredag "beordrede" Trump amerikanske virksomheder til lede efter alternativer til Kina, "inklusive at trække jeres virksomheder hjem og fremstille jeres varer i USA".Anders Dam, topchef i Jyske Bank, savner sin hund.Perspektiv & DebatLars Løkke Rasmussens ønske om at fremrykke Venstres landsmøde er et skridt for at få en afklaring om ledelsen. Men det er også et forsøg på at fastholde magten i partiet på et tidspunkt, hvor utilfredsheden er tiltagende, skriver Børsens politiske kommentator, Helle Ib, i en kommentar. ( Børsen Redaktionen anbefalerCasper Christensen vender tilbage til den selvfede idiotversion af sig selv, som han ikke kan flygte fra. I ny tv-serie tager han sig selv endnu længere ud, og denne gang er følgerne katastrofale. ( Børsen , så vandt den dansk-færøske computerspiller Johan "N0tail" Sundstein ifølge Ritzau i weekenden sammen med sit hold, OG, Dota 2-turneringen The International 2019. Sejren indbringer holdet et beløb på 104 millioner kroner. Dota 2 er et online-strategispil og et af de mest spillede computerspil i verden. ( Ritzau /DR)