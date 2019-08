Morgenbriefing: Nye selskaber indtager pladserne som landets mest værdifulde, Trump i nyt udfald mod Danmark

S&P 500: +0,8 pct.

Dow Jones: +0,9 pct.

Nasdaq: +0,9 pct.

Hold nu op for pokker. Det kan aldrig blive Mette Frederiksens skyld, at Donald aflyser besøget i Danmark, fordi hun kalder Trumps absurde krav for det, det er. -- Kristian Mouritzen (@kmouritzen) August 21, 2019

Ambu regnskab for tredje kvartal. Amerikanske Juan-José Gonzalez overtog i midten af maj direktørstolen hos Ambu efter Lars Marcher, og i midten af juni opdaterede Ambu selskabets strategi "Big Five 2020".

Den globale uro får investorer til i stor stil at flytte pengene til stabile selskaber, der ikke er konjunkturfølsomme. Og det har ændret på listen over landets mest værdifulde selskaber, skriver Finans. Mærsk og Danske Bank er røget ud af top fem, som nu i stedet består af Novo Nordisk, Coloplast, Ørsted, Carlsberg og DSV. ( Finans USA's præsident, Donald Trump, fortsatte onsdag med at komme med udfald mod Danmark. I et tweet siger han, at Danmarks Nato-budget "kun er på 1,35 pct.", og at det "burde være 2 pct.". Trump aflyste tirsdag sit besøg i Danmark som følge af Mette Frederiksens afvisning af Trumps interesse for at købe Grønland og kaldte den danske statsministers sprogbrug for "nasty". ( Børsen 222.500 personer med udenlandsk statsborgerskab er nu i job i Danmark, og det er ny rekord, skriver Børsen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard opfordrer til, at Danmark "bruger muligheden for at knække den rigtigt kedelige tendens, der har været i for mange år til at især flygtninge og indvandrere står uden for arbejdsmarkedet". ( Børsen Tysklands kansler, Angela Merkel, opfordrede onsdag Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, til at finde en løsning på brexit inden for 30 dage. Det skriver The Guardian. Merkel mener briterne kan finde en løsning, mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, slår fast, at genforhandling ikke længere er en mulighed. ( The Guardian Den kinesiske internetkæmpe Alibaba udskyder nu en planlagt børsintroduktion i Hong Kong. Det skriver Wall Street Journal. Udskydelsen skyldes flere måneders uro Hong Kong, hvor demonstranter har ligget i slagsmål med myndighederne om regler for udlevering til Kina og demokratiske rettigheder. ( Wall Street Journal ).Regnskaber fra lavpriskæden Target og byggemarkedskæden Lowe's, der begge rummede mere positive meldinger end ventet, var onsdag med til at give små plusser på det amerikanske aktiemarked.De ledende indeks i Kina og Japan ligger torsdag til mindre stigninger, mens Hang Seng-indekset i Hong Kong ligger til et lille fald.Investorernes forventer at høre en lempelig centralbankchef, Jerome Powell, når han fredag byder velkommen på det årlige symposium for centralbanker i Jackson Hole.Pandora-aktien, der de seneste år er dykkets voldsomt, er nu på to dage banket i vejret med 29 pct. Det er reaktionen på et regnskab, der var bedre end frygtet, og nyheden om, at både selskabets finansdirektør og adm. direktør har købt op i aktien. ( Børsen Under balladen om Donald Trumps interesse for at købe Grønland har Mette Frederiksen fokuseret knivskarpt på vores nationale kerneinteresser og modstået fristelsen til at score billige medie- og vælgerpoint, skriver Børsens ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon, i dagens leder. ( Børsen IBM i Danmark vil stress til livs med en forebyggende indsats, som klæder lederne på til at spotte de første tegn på stress blandt medarbejderne. Også medarbejderne skal lære mere om stress. ( Børsen , så fik den norske oliefond, der forvalter Norges olieformue, et afkast på 256 mia. norske kroner i andet kvartal og har dermed en samlet formue på 9.162 mia. norske kroner, skriver Finans. Det er den højeste værdi, fonden nogensinde har registreret ved udgangen af et kvartal. ( Finans