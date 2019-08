Morgenbriefing: Danske Bank fyrer endnu en chef efter skandale, topchef vil tredoble Genmabs værdi

S&P 500: +0,3 pct.

Tivoli halvårsregnskab. Tivoli forventer i 2019 et overskud før skat og efter ekstraordinære poster på ca. 220 mio. kr.

Her er fredagens vigtigste erhvervsnyheder.Danske Bank har fyret endnu en chef som følge af skandalen om investeringsproduktet Flexinvest Fri. Det skriver Finans. Det drejer sig om John Glottrup, der var chef for forretningsudvikling i Danske Banks Wealth Management-division. Ifølge Finans kaldte Danske Bank-ansatte kunder, der investerede i Flexinvest Fri, for "losers" på et internt møde. ( Finans A.P. Møller-Mærsk får markant flere aktiviteter på landjorden i de kommende år, bl.a. gennem opkøb. Det siger koncernchef Søren Skou til Børsen. Han vil sikre bedre balance mellem forretningsområderne i koncernen, der i dag henter 70 pct. af sin omsætning på havet. ( Børsen Den nylige børsnotering i USA skal bane vejen for en tredobling af værdien af biotekselskabet Genmab. Det siger topchef Jan van de Winkel til Børsen. Ifølge van de Winkel får noteringen Genmab på radaren hos de store amerikanske fonde, og ambitionen er at gå fra en markedsværdi på 13 mia. dollars til 30-40 mia. dollars. ( Børsen Der er ingen grund til at frygte en global recession foreløbig. Sådan lyder vurderingen ifølge Finans fra både Mærsk-topchef Søren Skou og ISS' koncernchef, Jeff Gravenhorst. Meldingerne står i skarp kontrast til spådommen fra en række storbanker og den danske nationalbank, som ser en stigende risiko for en global recession. ( Finans Kina vil slå igen efter at USA's præsident, Donald Trump, har varslet nye toldforhøjelser i september. Trumps forhøjelser er i strid med de to landes tidligere aftaler, mener kineserne ifølge internationale medier. Begge sider er dog positive over for at mødes til nye forhandlinger. ( Wall Street Journal En række opmuntrende økonomiske nøgletal var torsdag med til at modvirke den generelle bekymringen over handelskrigen og udsigten til recession i USA. Aktierne endte derfor med at tage små udsving."Vi er stadig langtfra en recession, der kan få forbrugerne til at holde igen på pengene og accelerere vejen mod en økonomisk opbremsning. Inflationen er ikke problematisk, renterne er lave, og selskabernes indtjening vokser moderat," siger Terry Sandven, chefstrateg i U.S. Bank, til The Wall Street Journal.Renterne fortsatte ned i USA torsdag - et tegn på, at investorerne fortsat søger beskyttelse i obligationer.Aktier i Asien ligger fredag formiddag til mindre stigningerPolitisk kommentator Henrik Qvortrup analyserer balladen i Venstre.Perspektiv & DebatDe gammeldags forestillinger om mænd og kvinder skal bekæmpes, hvis vi vil undgå at falde længere ned på ligestillingsranglisten, skriver Matias Pollmann-Larsen og Mai-Britt Poulsen fra Boston Consulting Group i en kronik i Børsen. ( Børsen Redaktionen anbefalerHenrik Andersen er tiltrådt midt i Vestas' travleste år nogensinde. Han håber at møde Donald Trump - hvis toldmure presser selskabet - når den amerikanske præsident snart besøger Danmark. ( Børsen , så kan tracking-apps som Find My Friends og Life360, der kan holde styr på, hvor venner og familie befinder sig, ifølge Wall Street Journal være grænseoverskridende, men også meget hjælpsomme. ( Wall Street Journal