S&P 500: +1,9 pct.

Dow Jones: +1,4 pct.

Nasdaq: +2,2 pct.

Fra den ene dag til den anden er den omvandrende varmluftsballon Jesper »Kasi« Nielsen blevet milliardær. Her kommer et godt og gratis råd: Hold dig langt væk fra ham og hans gyldne løfter. https://t.co/Hqow4C4E49 -- Simon Bendtsen (@SimonBendtsen) August 8, 2019

Novo Nordisk regnskab. Medicinalkoncernen Novo Nordisk kommer fredag morgen med regnskab for andet kvartal af 2019. I forbindelse med kvartalsregnskabet vil fokus bl.a. være på de vigtige GLP1-lægemidler.

Premier League starter. Den bedste engelske fodboldrække, Premier League, starter fredag. Det sker, når klubberne Liverpool F.C. og Norwich City F.C tørner sammen.

Her er fredagens vigtigste erhvervsnyheder.Oven på torsdagens første forhandlinger om ret til tidligere pension stiller De Radikales leder, Morten Østergaard, nu et nyt krav til statsminister Mette Frederiksen: Regeringen skal hvert år sikre, at beskæftigelsen ikke svækkes, ellers vil De Radikale ikke gå med i en finanslov. Det skriver Børsen. ( Børsen Taxiserviceselskabet Uber fremlagde torsdag aften det største underskud i et kvartal nogensinde. Uber tabte 5,2 mia. dollars, svarende til 35 mia. kr., i årets andet kvartal, bl.a. som følge af store udgifter til selskabets børsnotering. Analytikere venter, at Uber i flere år endnu vil give underskud. ( Wall Street Journal Internetkæmpen Amazon har brugt unge kinesiske studerende til at fremstille højttalere med den stemmestyrede tjeneste Alexa i. Det skriver Guardian baseret på interne dokumenter. For at nå sine produktionskrav har Amazon sendt hundredevis af teenagere på ekstravagter og nattearbejde, hvilket er i strid med kinesisk lovgivning. ( The Guardian Ifølge Bloomberg har USA udskudt en beslutning om hvorvidt amerikanske virksomheder igen kan begynde at indgå aftaler med det kinesiske firma Huawei, som er blevet blacklistet fordi myndighederne mener selskabet udgør en sikkerhedsrisiko. Kina har stoppet sine indkøb af amerikanske landsbrugsvarer, skriver Bloomberg. ( Bloomberg Finanstilsynet vil undersøge fem af landets største banker som en direkte konsekvens af Danske Banks skandalesag, hvor banken investerede kunders midler trods udsigt til, at kunderne ville få tab. Det skriver Finans. Finanstilsynet vil have Jyske Bank, Nykredit Bank, Nordea, Spar Nord og Sydbank til at svare på, om de overholder lovgivningen, når de investerer kundernes penge. ( Finans Kinas centralbank satte torsdag satte en referencekurs for sin valuta, som var på det svageste niveau i 10 år, men stærkere end investorerne havde ventet. Det opfattes som et afkølende signal i den ophedede handelskrig, og det gav en positiv stemning på de amerikanske aktiemarkeder.Aktieudviklingen i Asien er fredag blandet. Shanghai-indekset er faldet 0,4 pct. og Hang Seng er faldet 0,2 pct., mens Nikkei i Japan ligger til et plus på 0,5 pct.Torsdag varogde store vindere på det danske aktiemarked med stigninger på hhv. 11 og 10 pct. Carlsberg opjusterede forventningerne til i år, og FLSmidth leverede et regnskab, der var stærkere end ventet.Simon Bendtsen, souschef på Berlingske Business, mener man bør lægge luft til Kasi-Jesper.Perspektiv & DebatEskalerende handelskrig uden pengepolitisk modvægt øger risikoen for, at vi er på vej mod større nedtur, og derfor er både aktiekurser og renter faldet markant i den seneste uge. Men markedernes reaktion er ikke baseret på kølig analyse, men på stigende usikkerhed. Det er altså endnu for tidligt at sige, om dette er dråben, der får bægeret til at flyde over, skriver cheføkonom og seniorstrateg Thomas Thygesen fra SEB i en kommentar. ( Børsen Redaktionen anbefalerFor 25 år siden gik Anne Engdal Stig Christensen gennem dørene til TV2 for første gang. 1. august i år havde hun første arbejdsdag som adm. direktør for hele virksomheden - selvom hun aldrig har haft en karriereplan eller arbejdet målrettet for at stige i graderne. "Det er nogle gange tilfældighederne, der råder," siger hun. ( Børsen , så bør private bankkunder indstille sig på, at det kun er et spørgsmål om tid, før de får negative renter i banken. Det mener Børsens chefredaktør, Niels Lunde, baseret på de seneste meldinger fra sektoren. "Det trækker op til en historisk test af bankkundernes loyalitet," skriver Niels Lunde i en kommentar. ( Børsen