Morgenbriefing: Hovedrysten over "afledningsmanøvre" fra Nets, Kina fastsætter svag valutakurs

S&P 500: +0,1 pct.

Dow Jones: -0,1 pct.

Nasdaq: +0,4 pct.

Man må ikke håbe, der bliver testet i sammensatte navneord ved danskprøven. #dkpol https://t.co/jFotQ4w1tN -- Kristian Hegaard (@KHegaard) August 7, 2019

Halvårsregnskab fra Ørsted . Energikoncernen Ørsted kommer torsdag med regnskab for første halvdel af 2019. Regnskabet kommer i kølvandet af, at energikoncernen har opnået to vigtige sejre i USA.

. Energikoncernen Ørsted kommer torsdag med regnskab for første halvdel af 2019. Regnskabet kommer i kølvandet af, at energikoncernen har opnået to vigtige sejre i USA. Novozymes regnskab. Enzymproducenten Novozymes offentliggør torsdag morgen halvårsregnskab for årets første seks måneder.

regnskab. Enzymproducenten Novozymes offentliggør torsdag morgen halvårsregnskab for årets første seks måneder. Sommergruppemøde hos Venstre . Torsdag starter Venstres sommergruppemøde, som afholdes på Kragerup Gods.

. Torsdag starter Venstres sommergruppemøde, som afholdes på Kragerup Gods. Regnskab fra Adidas. Den tyske sportsgigant Adidas med den danske topchef Kasper Rørsted i spidsen offentliggør torsdag halvårsregnskab for de første seks måneder af 2019.

Her er torsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Overraskende aggressive rentesænkninger fra tre mindre centralbanker tyngede onsdag de amerikanske aktier, men efter at have sundet sig endte Nasdaq og S&P 500 med mindre stigninger mens Dow Jones fik et beskedent tab.Det er fortsat handelskrigen mellem USA og Kina, der dominerer dagsordenen. Efter at USA har beskyldt kineserne for at manipulere sin valuta er investorerne særligt optagede af den daglige referencekurs for den kinesiske renminbi fra den kinesiske nationalbank, og torsdag var kursen den svageste i over et årti. Det var dog fortsat stærkere end analytikerne havde frygtet. Aktier i Kina er torsdag steget 0,7 pct., og der er også stigninger i Japan (0,6 pct.) og Hong Kong (0,9 pct.).Oversøiske internetbutikker sælger varer for gigantiske beløb til forbrugerne og snyder med momsbetalingerne, uden at myndighederne i EU-landene magter gøre noget ved snyderiet. Det konkluderer EU's Revisionsret, der svarer til Rigsrevisionen herhjemme, i en rapport, skriver Børsen. EU anslås at gå glip af 38 mia. kr. ( Børsen I kølvandet på heftig kritik af betalingskoncernen Nets' gebyropkrævning hos humanitære organisationer lover topchef Bo Nilsson nu, at hovedparten af Nets' gevinst på Betalingsservice vil blive ført tilbage til velgørenhedsorganisationerne. Eksperter betegner meldingen som en billig omgang og et klassisk forsøg på en afledningsmanøvre. ( Berlingske 16 år i træk har Ankestyrelsen, der er øverste klageinstans på velfærdsområdet, ikke indfriet målene for sagsbehandlingstid. I sager om arbejdsskader er den gennemsnitlige ventetid 31 uger. Nu kræver både fagbevægelsen og advokater, at der bliver rettet op, skriver Finans. ( Finans Under valgkampen foreslog Socialdemokratiet, at nedslidte skal have en automatisk ret til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Men kun en tredjedel af de adspurgte i en meningsmåling fra Greens Analyseinstitut tror på, at Mette Frederiksen kan få realiseret ambitionerne, skriver Børsen. ( Børsen En national samlingsregering i Storbritannien opfattes nu som eneste chance for at stoppe premierminister Boris Johnson fra at gennemføre et brexit uden en aftale med EU. Men oppositionspartiet Labour afviser nu klart at deltage i en regering hen over midten, skriver Børsen. Bliver Johnson væltet, kræver arbejderpartiet en Labour-regering med Jeremy Corbyn som premierminister, lyder kravet. ( Børsen Kristian Hegaard, retsordfører for De Radikale, har set på billeder fra Dansk Folkeparti.Perspektiv & DebatDanske og internationale mediers dækning af hvidvasksagen mod Danske Bank og af hvidvaskjægeren Bill Browder er et klassisk eksempel på flokjournalistik, hvor alle løber i samme retning, mens ingen har gjort sig den ulejlighed at se med kritiske briller på Browder, skriver journalist og forfatter Flemming Rose i et debatindlæg i Børsen. ( Børsen Det er en dyb vildfarelse at tro, at Bill Browder spiller en større rolle i Berlingskes afdækning af hvidvasksagen i Danske Bank, lyder svaret fra journalisterne bag afdækningen af hvidvasksagen i Berlingske. ( Børsen Redaktionen anbefalerKonsulenterne hos Accenture har fået en ny kollega, nemlig robotten Sheldon, der skal lave det arbejde, som primært de unge konsulenter laver i dag. De skal nu bruge tiden på at fodre robotten med data og være kritiske over for den. ( Børsen , så vil den japanske telekoncern Softbank, anført af en af verdens rigeste mænd, Masayoshi Son, rejse en ny fond, der skal investere i kunstig intelligens. Softbank har allerede rejst en kæmpefond på 100 mia. dollars, og den nye fond ventes at komme til at oversvømme AI-firmaer i penge, skriver Wall Street Journal. ( Wall Street Journal