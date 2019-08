Morgenbriefing: Svækket tro på handelsaftale, nervøsitet på aktiemarkedet

S&P 500: +1,0 pct.

Dow Jones: +1,2 pct.

Nasdaq: +1,4 pct.

Må konstatere at det er stort set umuligt at føre en bare nogenlunde nuanceret samtale og debat om Trump. Det gælder i alle retninger. Jeg er godt klar over, at Trump selv er en væsentlig del af forklaringen på det, men det er alligevel tankevækkende.. -- Tom Jensen (@TomJensen1966) August 6, 2019

Du bidrog ikke særlig fornuftigt i går aftes. Jeg forstod intet af, hvad du sagde, og du angreb mig personligt. Det forstår jeg stadig ikke. Men nu må jeg forstå, at vi begge to er undrende og forvirrede. -- Stine Bosse (Christine) (@BosseStine) August 6, 2019

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Aktiemarkederne er præget af stor usikkerhed, efter at USA's præsident, Donald Trump, i sidste uge optrappede handelskrigen med Kina med nye toldsatser. Tirsdag fandt investorerne opmuntring i, at Kina satte kursen på den kinesiske valuta stærkere end frygtet, og det gav løft til aktierne.Aktier i Asien er onsdag åbnet med mindre tab.Tine Choi, chefstrateg i pensionsselskabet PFA, opfordrer investorer til at holde fast i aktierne under den aktuelle uro."Lige så hurtigt, som markeder kan køre ned, som vi har set den seneste uge på baggrund af negative nyheder, lige så hurtigt kan det køre op igen på positive nyheder. Det betyder, at investorerne skal holde fast i deres strategi og fortsat være investeret, for markedet er så uforudsigeligt pga. det, der sker – særligt handelskrigen," siger Tine Choi til Børsen.Donald Trumps økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, sagde tirsdag til CNBC, at USA er interesseret i at fortsætte forhandlingerne med Kina og at man godt kan forestille sig "forandringer" i forhold til toldsatser. Det var med til at give lidt ro på de finansielle markeder. ( Financial Times Striden mellem USA og Kina er eskaleret så voldsomt, at både SEB og Danske Bank nu tvivler på, at der kommer en handelsaftale. Og det gør udsigterne for verdensøkonomien i år og næste år mere dystre, skriver Børsen. ( Børsen Tirsdagens salg af betalingsteknologi for 21 mia. kr. til Mastercard skal sikre, at Nets har ressourcer til at skrue op for betalingsløsninger til butikker. "Vi har tre forretningsområder, og vi kunne se, at vi ikke havde kompetencerne eller de finansielle ressourcer til at udvikle Corporate Services til at blive nummer et i Europa," siger topchef Bo Nilsson til Børsen. ( Børsen De danske skattemyndigheder mener ikke, at takeaway-virksomheden Just Eat betalte tilstrækkeligt med skat, da virksomheden i 2012 rykkede sit hovedsæde fra København til London. Derfor er der nu fremsat et skattekrav på lidt over en mia. kr. mod virksomheden, skriver TV2. ( TV2 En kraftig eksplosion smadrede tirsdag aften facaden på Skattestyrelsens bygninger på Østerbro i København. Det skriver Berlingske. Politiet undersøger sagen og oplyser, at ingen er kommet til skade. Nordhavn station blev evakueret og togtrafikken indstillet. Togtrafikken kører igen onsdag morgen. ( Berlingske En hær af danske virksomheder er ved at gennemføre et generationsskifte inden den nye regering sætter arveafgiften op. Det skriver Finans. Socialdemokraterne planlægger at hæve arveafgiften fra 6 til 15 pct. ( Finans Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, og tidligere Tryg-topchef Stine Bosse ser noget forskelligt på tingene efter en debat om Donald Trump.Perspektiv & DebatStatsminister Mette Frederiksen har rakt hånden ud til medierne for at få igangsat et arbejde, der skal løfte tilliden til både medier og politikere. Reaktionen fra en række medier hen over sommeren har været lige så pinlig, som den har været forudsigelig, skriver Børsens nyhedsdirektør, Nikolaj Sommer, i en kommentar. ( Børsen Redaktionen anbefalerMarika Fredriksson styrer konstant finanserne i Vestas ud fra tre løbende scenarier og er klar til at skifte spor, hvis fremtiden ikke udvikler sig som forventet. For selvom Vestas vil forandre verden med ny teknologi, må det ikke ske på bekostning af indtjeningen - så ryger den respekt og tillid til selskabet, hun kæmper for på syvende år. ( Børsen , så var det først cross country-sportssko, så var det militærbukser og nu er det blevet den klassiske fiskevests tur til at glide ind i modebilledet som den næste smarte trend. Ifølge Wall Street Journal er en stribe kendte mærker, fra Gucci og Louis Vuitton til Stussy, begyndt at lave udgaver af fiskevesten til gadens trendy typer. ( Wall Street Journal