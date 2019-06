Morgenbriefing: Udledningen af drivhusgasser stiger, ejer trækker 9 mia kr ud af dansk medikokæmpe

S&P 500: -0,2 pct.

Dow Jones: -0,2 pct.

Nasdaq: -0,4 pct.

Folkemødet starter . Det årlige Folkemøde i Allinge på Bornholm starter i dag. I år har arrangementet fokus på FN's 17 Verdensmål.

Folkemødet starter. Det årlige Folkemøde i Allinge på Bornholm starter i dag. I år har arrangementet fokus på FN's 17 Verdensmål.

OW Bunker-sag fortsætter. Vestre Landsret fortsætter ankesagen mod Lars Møller, der var direktør for OW Bunkers datterselskab Dynamic Oil Trading. Ifølge Ritzau havde han ydet kreditter uden om OW Bunkers regnskaber og langt udover sine beføjelser. Retten i Aalborg idømte ham på den baggrund et år og seks måneders fængsel for mandatsvig. Lars Møller har anket sagen.

Jagt på Mays afløser starter. Efter Theresa Mays afgang som britisk premierminister 7. juni begynder jagten på den næste leder af det konservative parti i Storbritannien. 11 potentielle ledere har meldt sig under fanerne.

Her er torsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Seks nordiske storbanker er ifølge Børsen tæt på at underskrive en aftale med Mastercard om udviklingen af en motorvej for betalinger. Dermed snupper Mastercard en stor prestigeopgave for næsen af Nets, som ellers er på hjemmebane i Norden. ( Børsen Trods flere og flere grønne tilkendegivelser fra politikere og erhvervsledere bevæger verden sig længere væk fra FN's klimamål. Det viser en ny opgørelse fra olieselskabet BP ifølge Finans. Det globale energiforbrug steg i 2018 2,9 pct., og udledningen af drivhusgasser steg 2 pct., i begge tilfælde den kraftigste vækst i mange år. ( Finans Efter endnu et år med vækst sender den danske medikokoncern Radiometer et udbytte på næsten 9 mia. kr. til sin ejer, amerikanske Danaher. Udbyttet svarer til de seneste seks-syv års overskud. Danaher overtog Radiometer i 2005 for 4,4 mia. kr. ( Børsen Landets største pensionskasse, ATP, vil tage nye skridt mod grønnere investeringer, skriver Finans. Inden for 10 år vil halvdelen af ATPs alternative investeringer være placeret i grønne selskaber. Politikerne mener det bør gå langt hurtigere med den grønne omstilling i ATP. ( Finans Kapitalfonden Altor har store problemer med tryk-specialisten Tresu, som Altor købte i 2017. Omsætningen er halveret og Tresu måtte sidste år notere et underskud på 166 mio. kr. 100 mand er afskediget, inkl. den mangeårige direktør og finansdirektør. ( Børsen Efter flere dage med demonstrationer kom det onsdag til voldelige sammenstød mellem borgere og politi i Hong Kong. Demonstranterne er rasende over en ny lov, der vil gøre det muligt at udlevere folk, der er mistænkt for kriminalitet, til Kina, hvilket opfattes som et slag mod Hong Kongs juridiske adskillelse fra Kina. ( Financial Times Britiske parlamentarikere stemte onsdag nej til et forslag fra oppositionspartiet Labour, som ville have betydet, at Storbritannien ikke ville kunne have forladt EU uden en udtrædelsesaftale. Det skriver The Guardian. Afvisningen af forslaget var et rygstød til brexit-tilhængeren Boris Johnson, der onsdag officielt indledte sit forsøg på at blive ny leder af de Konservative efter premierminister Theresa May. ( The Guardian Det er fortsat handelskrigen mellem USA og Kina, der sætter dagsordenen på de finansielle markeder. USA's præsident Trump vil have et møde med Kinas præsident, Xi Jinping, senere på måneden, og investorerne håber, at forhandlingerne kommer tilbage på sporet."Dette er et marked, der ville elske at se os tilbage ved forhandlingsbordet. Jo længere disse spændinger fortsætter, jo mere skade vil det gøre på økonomien," siger Art Hogan, chefstrateg hos National Securities, til Reuters.Aktier i det uroplagede Hong Kong ligger torsdag formiddag til et fald på 1,2 pct., det japanske Nikkei-indeks er faldet 0,8 pct. og Shanghai-indekset er faldet 0,4 pct.Folketingsmedlem for Liberal Alliance Henrik Dahl undskylder på Facebook, at han efter folketingsvalget havde en "hård tone" over for blandt andre daværende partiformand Anders Samuelsen. Henrik Dahl sagde bl.a., at "det har været Anders' (Samuelsen, red.) familie og venner, der skulle tilgodeses som ministre. Det har ikke været noget som helst med kompetence".Perspektiv & DebatAlle partier i rød blok har i valgkampen kørt kampagne for flere pædagoger og bedre daginstitutioner. Men det virker tvivlsomt, om partierne kan samles om et større løft eller minimumsnormeringer, som både Enhedslisten, SF og De Radikale har talt for, skriver Børsens politisk kommentator, Helle Ib, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerSøren Kyhl har satset alt på Saxo Bank og vil revolutionere måden, banken tjener penge på. Over tre dage fulgte vi i hælene på bankverdenens mest krøllede hippie. ( Børsen , så bliver de meget succesfulde film og superheltegruppen The Avengers nu lavet til et videospil, skriver CNN. Spillet, der udkommer næste år, kommer efter at den sidste Avengers-film, Endgame, satte ny indtjeningsrekord med 1,2 mia. dollars i den første weekend. (CNN)https://edition.cnn.com/2019/06/11/business/marvel-avengers-video-games/index.html