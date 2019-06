Morgenbriefing: Pensionskasser vil have budkrig om Ørsted-selskab, økonomi er knast i regeringsforhandlinger

S&P 500: -0,03 pct.

Dow Jones: -0,05 pct.

Nasdaq: -0,01 pct.

I'm always amazed by the disconnect between what we see in the news and the reality of the world around us. As my late friend Hans Rosling would say, we must fight the fear instinct that distorts our perspective: https://t.co/uQRofM4q2u pic.twitter.com/SzXDFr4clj -- Bill Gates (@BillGates) June 11, 2019

I løbet af onsdagen lander der en lang række økonomiske tal fra nogle af verdens store økonomier. Der kommer således tal for udviklingen i forbrugerpriser i maj måned fra henholdsvis Japan, Kina og USA. OW Bunker-sag fortsætter. Onsdag starter sjette ud af i alt otte retsdage i sagen mod Lars Møller , tidligere direktør i OW Bunker s datterselskab Dynamic Oil Trading . Lars Møller er blev idømt halvandet års fængsel for mandat-svig. Anklager har efterfølgende anket til skærpelse af straffen, mens Lars Møller har anket til frifindelse. Sidste retsdag er 14. juni.

Aflytninger i svindelsag. 12. og 13. juni er der nye retsmøder i den store svindelsag om hvidvask for 530 mio. kr., der også kaldes Operation Greed. Det forventes, at anklagerne vil afspille aflytninger af de mistænkte i sagen.

Her er onsdagens vigtigste erhvervsnyheder.Hotelportalen Nustay, der har flere kendte rigmænd i ejerkredsen, vil nu klage til EU over de to store konkurrenter, Expedia og Booking.com. Expedia og Booking.com sidder tilsammen på 93 pct. af markedet, og Nustay mener de to kæmper udnytter deres dominerende position til at presse hoteller til at lave ulovlige prisaftaler. ( Børsen Kapitalfonden EQT har store ambitioner for fiberselskabet Global Connect, der skal udvikles til en dominerende spiller inden for digital infrastruktur og dataopbevaring. Men opkøb og fusioner har kostet dyrt sidste år medført et tab på 200 mio. kr. ( Børsen Den økonomiske politik er den store udfordring i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det fortæller de Radikale og SF til Børsen. Formueskat, afskaffelse af grøn check og udenlandsk arbejdskraft er nogle af de spørgsmål, der deler partierne. ( Børsen Flere pensionsselskaber og rådgivere forsøger at få energikoncernen SE med i et konsortium, der skal byde på Ørsteds elselskab Radius. Det skriver Finans. Men SE ombord vurderes et nyt konsortium at kunne gå i budkrig med SEAS-NVE, der ellers er favorit til at købe Radius. ( Finans Det britiske oppositionsparti Labour vil nu fremlægge et forslag, der vil gøre det umuligt for en kommende, ny premierminister at gennemføre et brexit uden en aftale med EU. Det skriver The Guardian. Labour opfatter et britisk farvel til EU uden aftaler om bl.a. handel og arbejdskraft som skadeligt for landet. Det nye forslag har støtte fra dele af det politiske landskab men kræver opbakning fra flere konservative politikere. ( The Guardian Svinepest i Asien har udløst markante prisstigninger over hele verden, og det vil i år løfte den danske fødevaresektors eksport til det højeste niveau nogensinde. Det vurderer brancheforeningen Landbrug & Fødevarer ifølge Finans. Værdien af danske slagtesvin er ifølge en ny prognose hævet med 1,8 mia. kr. i år og 1,5 mia. kr. næste år. ( Finans Efter fem dage i træk med stigninger noterede de ledende amerikanske aktieindeks tirsdag marginale fald.Aktier i Japan ligger onsdag formiddag til en beskeden stigning, mens Shanghai-indekset ligger til et fald på en halv pct. I Hong Kong, hvor hundredetusindvis af mennesker i disse dage demonstrerer mod en ny lov, der vil gøre det muligt at udlevere personer til Kina til retsforfølgelse, er Hang Seng-indekset faldet med halvanden pct.Microsoft-stifter Bill Gates funderer over en opgørelse fra ourworldindata.org, der bl.a. viser, at mens 30 pct. af dødsfald i USA skyldes hjerteproblemer, så fylder det forsvindende lidt i mediedækningen.Perspektiv & DebatDe Radikale har de seneste årtier gerne villet gøre sig synonym med reformer og ansvarlig økonomisk politik. Men De Radikale byder ikke selv ind med mange reformforslag, og det er også så som så med ansvarligheden, skriver Børsens perspektivredaktør og cheføkonom, Steen Bocian, i dagens leder. ( Børsen Redaktionen anbefalerBT brugte under valgkampen skånselsløst meningsmålingerne til at forsøge at få flere klik. De usikre målinger fra Yougov blev dagligt markedsført som clickbait på bt.dk. Her lokkede BT med bevidst uklare overskrifter, som omtalte dramatisk nyt for "partier", skriver Børsens ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Corydon, i en kommentar. ( Børsen , så viser en undersøgelse fra tænketanken Center for Economic and Policy Research I Washington, at USA er det eneste af verdens 21 rigeste lande, hvor medarbejdere ikke er garanteret betalt ferie. Det skriver Yahoo Finance . I praksis har hver fjerde amerikaner ikke mulighed for at holde ferie med løn.